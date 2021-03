Vico projeta estreia na Copa do Brasil: 'Será decidida nos detalhes'

O Vitória será o responsável por fazer a abertura da Copa do Brasil 2021. Nesta terça-feira (9), às 19h15, o Leão enfrenta o Águia Negra em jogo único, no estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante (MS). O rubro-negro atuará fora de casa por estar melhor posicionado no ranking da CBF em relação ao rival. Por outro lado, terá a vantagem do empate para classificar.

O formato, porém, pode ser perigoso. Ano passado, Bahia, Coritiba e Sport foram eliminados na primeira fase. O mesmo aconteceu com o próprio rubro-negro, em 2019, quando foi derrotado por 2x0 pelo Moto Club no Maranhão.

Atacante do Vitória, Vico negou ansiedade para a partida, mas pregou cautela. Veja em vídeo: