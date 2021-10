Victor Igoh comenta suposta traição de Sthe Matos em A Fazenda

Victor Igoh, namorado da baiana Sthe Matos, comentou a polêmica que se criou nas redes sociais quando fãs do reality A Fazenda sugeriram que a influencer baiana o teria traído com o colegada de confinamento, Dynho Alves.

Sthe e Dynho, que é casado com a funkeira Mirella, dividiram a cama após uma festa. Alguns sugeriram que houve movimentações na cama durante a noite e cogitaram que os peões estavam se beijando debaixo do edredom.

No Instagram, Victor fez uma postagem com algumas fotos do casal e desabafou: “Quem disse que seria fácil? Quem disse que não causaria desconforto?”.

“É, eu já sabia que qualquer desafio novo, teríamos que nos esforçar mais para fazer com que as coisas continuassem dando certo. Mal nenhum irá se sobressair daquilo que tem as mãos de Deus, isso é o que eu acredito”, escreveu.

“Enquanto houver a Fé e eu crer que o que Deus uniu tem um propósito maior e mais forte que qualquer adversidade, não soltarei suas mãos e não medirei esforços para proteger o que foi construído tijolo por tijolo que foi a nossa família”, finalizou.

Sthe e Victor Igoh

O casal assumiu o relacionamento publicamente em novembro de 2020, quando Sthe publicou um vídeo do pedido de namoro que recebeu de Victor. Meses antes, em maio, um vídeo íntimo dos dois foi parar na internet, depois que uma pessoa que tinha a senha de Sthe acessou o backup dela na nuvem. Eles ficaram noivos em agosto.

Vitor e Sthe

Depois disso, a especulação que os dois eram um casal ficou mais forte, mas a oficialização aconteceu só depois para o público. "E no meio de tanta gente eu encontrei você. Você que faz meu coração bater de forma diferente, me faz sentir as melhores sensações. Me faz sentir feliz, realizada, amada.Obrigada por ser exatamente do jeitinho você é, e por cuidar tão bem de nós", postou Sthe, na época.