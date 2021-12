Victor Igoh diz que não há possibilidade de reatar com Sthe: 'Meu amor acabou'

Não há mais volta no relacionamento entre os baianos Victor Igoh e Sthe Matos. Em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera, o influencer falou sobre o motivo que o levou a colocar um fim no noivado, cujo pedido foi em novembro de 2020.

"Meu coração não conseguia mais sustentar aquilo ali. A minha decisão de fato veio através de um diálogo que eu vi. Através desse diálogo dela que eu vi, eu falei: 'Esse diálogo é uma batida de martelo de desconstrução do que eu acreditava'", disse ele, sem especificar qual foi o diálogo em questão.

Sobre a decisão, o influencer disse: "Hoje eu tô em paz, hoje eu tô tranquilo. Hoje eu tô com a cabeça mais tranquila". Apesar disso, Victor soltou inúmeros elogios à ex. "Sthe é linda, maravilhosa, um ser humano fora de série", disse ele, completando: "Minha relação com a Sthe é muito sadia, tranquila, de amizade, de pedir orientação, de conversar, de explanar as ideias", contou Victor, ainda reforçando o apoio que ele deu para que a influencer entrasse no reality.

Ele continuou falando sobre como foi ver algumas cenas de sua ex-noiva na Fazenda: "Sempre acreditei, como acredito, no coração dela, na bondade dela, no caráter dela. Porém, existem coisas que eu não sei explicar. Estou na interrogação aí de ter uma resposta do lado de lá", desabafou o influencer. Victor desabafou sobre a possibilidade de retomar a relação com a peoa: "Depois de algumas situações ali eu percebi que houve um rompimento, houve uma quebra do que eu acreditava ali. Então decidi colocar um ponto final no meu noivado. A gente vai conversar, tenho um carinho, uma admiração, um amor pela pessoa, por tudo que a gente viveu e que a gente construiu junto, mas relacionado à relacionamento não faz mais sentido para mim".

Victor revelou que quase todos os participantes que saíram do reality entraram em contato com ele. "Mas não estendi muito o assunto", contou ele. Segundo o influencer, nenhum dos participantes que mandaram mensagem viram segundas intenções na relação entre Dynho e Sthe na casa. "Os olhos enxergam o que querem enxergar", disse o influencer.