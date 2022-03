Vida e escrita de mulheres negras são tema de podcast baiano em 30 episódios

De Grada Kilomba a Tula Pilar, de Carolina Maria de Jesus a Júlia Couto. Quantas escritoras pretas você já ouviu? É buscando divulgar ainda mais a literatura dessas mulheres, que o projeto e, agora, editora Lendo Mulheres Negras propõe ao lançar no próximo domingo (13) o podcast “Palavra de Mulher Preta” em todas as plataformas digitais de áudio, no canal do Youtube e no Instagram.

Coordenadora do podcast e cofundadora do LMN, Adriele Regine diz que trazer a literatura de mulheres negras para outros formatos é um movimento fundamental para difundir as escritas dessas mulheres para um público cada vez maior.

Ela diz que a editora acredita na disseminação e divulgação através do podcast para incentivar a escrita e a literatura de mulheres negras. Ela também acredita que uma forma de pensar escritoras baianas e editoras independentes, desfocando do eixo Sul-Sudeste. Desta forma, constrói mais uma possibilidade para que mais pessoas conheçam literaturas de outros estados, principalmente do Nordeste.

"Apoiar, incentivar e conhecer essas autorias, possibilitando que mais mulheres negras consigam se ver nessa escrita e se apropriar desse poder de narrar suas próprias histórias. Então, esse é o grande objetivo do Podcast Palavra de Mulher Preta, que mais mulheres vejam mulheres negras escrevendo e que elas possam entender que elas também podem e devem escrever”, explica.

O podcast traz uma diversidade literária, misturando poesia, afrofuturismo, romance e até textos voltados pra pesquisa e pro campo acadêmico. A curadoria do projeto foi concebida por Evelyn Sacramento, escritora e também cofundadora do LMN. Ela afirmou que o processo foi bem prazeroso de fazer, porque diz muito respeito ao próprio repertório de leitura, que já vem sendo feito nos últimos tempos.

No processo da curadoria, as responsáveis fizeram uma lista enorme, que depois foi aos poucos diminuindo. A ideia era que fosse o mais múltiplo possível, tanto nas regiões onde elas residem, onde elas representam, quanto no gênero, nos diferentes estilos, sendo poesia, prosa ou acadêmico.

"Trouxemos algumas escritoras locais também, as mulheres negras daqui do Recôncavo, que produz de modo independente. Para trazer alguns nomes, a gente foi atrás dos livros, compramos, lemos, buscando sempre aliar a qualidade e aquilo que a gente gostaria que apresentar no podcast”, explica a curadora.

A cada episódio diário do podcast o público vai encontrar a história de uma escritora negra. Ao todo serão 30, dentre elas, escritoras baianas como Juciane Reis e Jovina Souza; nacionais como Carolina Maria de Jesus e Jarid Arraes, e internacionais como Abi Daré e Françoise Ega. Os episódios trazem biografia das homenageadas e trechos de algumas obras.