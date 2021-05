Vídeo: Cadela farejadora da PRF encontra maconha escondida em ônibus na Bahia

Uma operação Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu apreendeu 20 kg de maconha na Bahia durante a manhã desta segunda-feira (17), no KM 830 da BR-116, em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia. Uma personagem fundamental para a ação foi a cadela K9 Raia, que farejou a bagagem apreendida.

Os policiais realizavam fiscalização de combate a criminalidade na rodovia quando abordaram um ônibus que seguia de São Paulo (SP) com destino a Aurora (CE). Ao subir no veículo e conversar com os ocupantes, a equipe decidiu aprofundar à fiscalização no ônibus. A K9 Raia sinalizou que dentro de uma mala havia droga. Os PRFs revistaram a bagagem e encontraram os tabletes de maconha.

Foi realizada a checagem da bagagem e identificada a responsável pelo transporte das drogas: ma mulher de 23 anos, que recebeu a droga em São Paulo e a levava para Caruaru. Ao todo foram apreendidos 20,7 Kg (vinte quilos e setecentas gramas) de maconha.

Segundo a PRF, os fatos levantados no flagrante foram suficientes para dar a voz de prisão a passageira e ela foi encaminhada com as drogas à Delegacia da Polícia Judiciária, para os procedimentos cabíveis. Ela responderá pelo crime de tráfico de drogas