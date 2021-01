Vídeo de funcionário dançando com cachorro em pet shop viraliza

Vídeo de um funcionário de pet shop viralizou nas redes sociais na noite da última quinta-feira, 28. Nas imagens gravadas por câmeras de segurança, Yan Kardec, funcionário de uma pet shop em Fortaleza, dança com um cachorro enquanto dá banho no animal.

O vídeo foi publicado em páginas como Celebridades News e Fortaleza Ordinária. O bom humor de Yan conquistou os seguidores. Nos comentários da publicação, uma usuária ressaltou a dificuldade de ver pessoas tratando animais domésticos com carinho:

“A gente vê tanta violência contra os animais que essas cenas nos dão esperança de um mundo melhor e com mais amor com nossos bichinhos”. Outro seguidor parabenizou o bom humor no local de trabalho: ”Quando você faz o que gosta, você não trabalha. Você se diverte”.

Reportagem originalmente publicada em O Povo