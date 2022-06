Vídeo de stripper brasileiro para audiência sobre presidente do Peru

Uma audiência online sobre investigações de corrupção envolvendo o presidente do Peru, Pedro Castillo, foi interrompida nesta quarta-feira (15) pela exibição do vídeo de um stripper brasileiro. A audiência era transmitida ao vivo pela TV Justiça, o canal do Poder Judiciário do Peru, e retransmitido pelo Canal N.

Nas imagens, o brasileiro Ricardo Milos aparece dançando usando uma tanga com bandeira dos Estados Unidos. O vídeo acabou compartilhado pela conta de Benji Espinosa, membro da defesa de Castillo.

¿Defensa presidencial?



Video del stripper brasileño Ricardo Milos, popular en redes sociales, se difunde durante la audiencia de tutela de derechos del presidente @PedroCastilloTe pic.twitter.com/TEXndKu4bd — Joe Olivas Panizo (@jolivp) June 15, 2022

"O vídeo apareceu de forma abrupta, dando a impressão de que veio da minha conta, o que nego", disse à agência de notícias Reuters. A audiência chegou a ser suspensa por alguns minutos. Ele denunciou ter sido vítima de ataque hacker.

O presidente é investigado por acusação de tráfico de influência e organização criminosa.