Vídeo de sucuri gigante tomando sol se torna viral internacional; assista

A sucuri gigante estava tranquila, repousando o sol. O objetivo não era pegar um bronze pois, como réptil que é, ela controla a temperatura do corpo à partir do ambiente.

Em meio ao banho de sol, enrolada num galho, a cobra recebeu a companhia de seres-humanos que, num barco, filmaram a cena. "Vamos embora, deixe ele", diz o autor do vídeo, de apenas 1m39s, postado no canal Dicas de Pescador, do especialista em pesca esportiva Carlos Pancieri.

O encontro ocorreu no ano passado e as imagens só foram postadas em setembro. Apesar disso, o conteúdo se tornou viral nas últimas semanas. Das 15,8 milhões de visualizações, 9 milhões ocorreram desde 28 de setembro. e, a julgar pelos últimos comentários, dos mais de 3,6 mil acumulados, o vídeo da anaconda brasileira está assustando pessoas pelo mundo inteiro.

"Imagine encontrar essa coisa no meio do nada, sozinho", comentou um internauta em inglês. "Eu acho que eu congelaria vendo isso. Algumas pessoas podem infartar", conclui.

Já um usuário exigente da rede opinou, também em inglês, sobre a qualidade das imagens: "Da próxima vez, se houver próxima vez e você não virar almoço de cobra, segura a câmera com firmeza."

Também teve gente comentando em russo: "Meu Deus, como ele é enorme! Provavelmente comeu muito e está descansando tranquilo", teoriza.

Outro russo fez até piada: "Vai precisar de um anzol grande para essa 'minhoca'."