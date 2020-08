Vídeo: explosão em posto de gasolina deixa ao menos 13 feridos na Rússia

(Foto: Reprodução/Twitter)

Um posto de gasolina explodiu nesta segunda-feira (10) em Volgogrado, na Rússia, e deixou ao menos 13 pessoas feridas. As informações são do jornal The Independent.

A suspeita é que o incidente tenha sido causado por uma descarga elétrica durante o bombeamento de combustível para um tanque subterrâneo. Diversos vídeos foram postados nas redes sociais com o exato momento da explosão. Assista:

Segundo o jornal britânico, dez pessoas foram encaminhadas a um hospital e, dentre os feridos, estão alguns bombeiros que tentavam conter o incêndio.