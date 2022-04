Vídeo inédito mostra reação de Jada ao tapa dado por Will em Chris Rock durante Oscar

A transmissão oficial do Oscar não mostrou a reação de Jada Pinkett-Smith ao tapa dado por seu marido, Will, em Chris Rock durante a cerimônia. No entanto, um novo vídeo mostra um ângulo onde a artista aparece enquanto a agressão acontecia.

As imagens foram gravadas na fileira daquela em que estavam Will Smith, Jada Pinkett Smith e Lupita Nyong'o.

Logo depois do tapa, Chris Rock diz: "Uau. O Will Smith acabou de me dar um tapa", arrancando risadas da plateia. Jada é uma das pessoas que dá risada, mas depois, o auditório fica em silêncio quando Will Smith afirma: "Deixe o nome da minha esposa fora da p*rra da sua boca".

Assista:

This is FKCED UP pic.twitter.com/2Z8CZf6Nzd — MichaelRapaport (@MichaelRapaport) March 30, 2022

Will deu o tapa em Chris após o humorista fazer uma piada com o cabelo de Jada. A atriz está careca por um problema de saúde.