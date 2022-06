Vídeo: jovem é presa transportando cocaína avaliada em R$ 2 milhões em ônibus na Bahia

Mais de dez quilos de cocaína foram interceptados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quarta-feira (22) em Jequié, no centro-sul da Bahia. A droga estava escondida na bagagem de uma mulher de 25 anos que foi presa por tráfico de drogas.

A jovem estava a bordo de um ônibus que seguia de São Paulo (SP) com destino a Natal (RN), quando o veículo foi parado para abordagem policial.

Ao subir no ônibus e conversar com os ocupantes, a equipe percebeu um nervosismo incomum em uma das passageiras. Ela apresentou informações desencontradas acerca do destino e motivo da viagem.

Desconfiados, os policiais decidiram aprofundar a fiscalização e encontraram uma mochila com vários tabletes de cocaína que estavam cuidadosamente embaladas e prontas para comercialização. Ao todo foram apreendidos 10,8 kg da droga. Segundo a PRF, essa apreensão gerou um prejuízo de R$ 1.940.000,00 ao narcotráfico.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante e a mulher que reside em São Paulo com o produto apreendido foram apresentados a autoridade de plantão da Delegacia de Polícia Civil em Jequié. Ela responderá pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, cuja pena varia de 5 a 15 anos de prisão.