VÍDEO: meteoro é visto em várias cidades da Bahia: 'Bola de fogo'

Um meteoro foi visto na noite da segunda-feira (26) em várias cidades da Bahia. Moradores relataram terem visto um forte clarão em cidades, especialmente na região do Baixo Sul. Segundo boletim do observatório Bramon, trata-se de um bólido, meteoro brilhante, que foi registrado em câmera em duas cidades - Ipirá e Itaberaba.

Nícolas Oliveira, doutorando no Observatório Nacional, diz que é provável que seja um meteoro que explodiu no ar, o que explicaria os barulhos ouvidos. "Tudo indica que de fato tenha sido o meteoro pela própria dinâmica do movimento, e essa rocha espacial explodiu devido aos gases na atmosfera. Ele provavelmente explodiu no ar, que é o que causa o estrondo", diz ele.

Segundo ele, a localização de fragmentos no solo, os chamados meteoritos, ajudaria a confirmar de fato que foi um bólido que entrou na atmosfera da Terra, embora existam outros métodos de verificação. "O bólido possui uma energia cinética altíssima, ou seja, ele entra na atmosfera com grandes velocidades. O atrito com as moléculas da atmosfera da Terra faz com que ele aqueça a altas temperaturas, essa interação também faz com que o meteoro possa se despedaçar em fragmentos menos, gerando uma onda de choque, causada pelo deslocamento do ar, que pode ser sentida em regiões próximas", explica, sobre o relato de tremores sentidos por alguns moradores.

Um morador de Ituberá contou que viu o clarão por volta das 21h45. "Lá em casa tremeu foi tudo. Primeiro uma bola de fogo no céu muito grande, depois de alguns segundos tremeu foi tudo. Aí teve um clarão, parecendo dia. Era uma bola imensa de fogo, muito rápida. Parecia uma bomba de Hiroshima, só que três vezes maior. Tô assustado até hoje", diz o auxiliar administrativo Juarez Souza Soares, 46 anos. "O tremor foi bem rápido", acrescenta. "O pessoal falou que a bola de fogo caiu no mar, na praia de Pratigi. Se tivesse caído na terra teria tido algum incêndio", acredita.

Outra pessoa da cidade usou as redes sociais para descrever a cena. “Acaba de cair em Ituberá um objeto não identificado. O céu ficou todo azul e após uma bola de fogo, seguido de uma explosão muito forte ao qual fez tremer muitas casa. Cidade assustada!", escreveu.

Em Amargosa, relato de que houve um estrondo forte. "As paredes e o piso da casa tremeu, após ouvir um forte estrondo, como se fosse um trovão, mas rapido", escreveu um morador. Outro descreveu o fenômeno como "uma 'explosão' azul e amarela super rápida". Até de Salvador teve registro de quem diz que viu. "Alguém de Salvador viu uma bola de fogo caindo do céu agora? Vei, que negócio estranho, nunca vi algo parecido", relatou uma internauta.

De Maraú, o morador Natan também contou sua história. "Estávamos na varanda de casa, no alto, e houve um clarão no céu de 7, 8 segundos, que eu, com 33 anos, nunca vi na minha vida", diz. "Em seguida uma explosão, tipo uma trovoada que demorou 10 segundos, sem parar, acompanhada de um estrondo". Para ele, a experiência foi incrível, mas também assustou: "Tive que tomar meu remédio de pressão para não enfartar".

Houve relatos de quem viu o clarão ainda em Ubaíra, Elísio Medrado, Wenceslau Guimarães e São Miguel das Matas, entre outros. A partir da análise dos vídeos, a Bramon concluiu que o bólido teve uma trajetória predominantemente de leste para oeste, surgindo às 21h29 a cerca de 5 km acima de Taperoá, seguindo até cerca de 10 km de altitude sobre Burietá. A trajetória ainda é considerada preliminar.

(Foto: Divulgação/Bramon)