Vídeo mostra assalto à sede do Sindicato dos Taxistas em Itabuna

A sede do Sindicato dos Taxistas de Itabuna, no sul da Bahia, foi assaltada na tarde da segunda-feira (24). O local fica em um posto de combustível na Avenida Fernando Gomes, no bairro Jardim Alamar. Toda a ação dos criminosos foi filmada.

Dois homens entraram no local, renderam os três funcionários que estavam lá e roubaram celulares e cerca de R$ 100, além de retirarem alguns objetos. Um dos criminosos estava armado. Eles chegaram e fugiram de moto. Ambos usavam chapéus e máscaras, escondendo parcialmente os rostos.

O crime é investigado pela Polícia Civil de Itabuna, mas até agora ninguém foi preso.

Veja a cena, capturada pelas câmeras de segurança: