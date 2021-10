Vídeo mostra momento de acidente que matou 12 pessoas no sul da Bahia

Um vídeo mostra o momento exato do acidente que deixou 12 pessoas mortas na noite da quarta-feira (29), na BR-101, em Eunápolis, no sul da Bahia. As imagens circulam nas redes sociais.

As cenas são do circuito interno da empresa Rota Transportes, responsável pelo ônibus envolvido no acidente - os outros veículos são um caminhão e uma van.

Um bitrem do caminhão, carregado de eucalipto, se solta em uma curva e atinge diretamente o ônibus, que ia de Itacaré para Porto Seguro. A maioria dos passageiros aparentava estar dormindo no momento do impacto. A hora exata da batida, segundo as imagens, foi às 19h59. A van também acabou atingida - o veículo não fazia transporte e era de uso familiar.

O motorista do caminhão se apresentou hoje à Polícia Civil de Eunápolis, acompanhado de advogados. Um dos defensores disse ontem, segundo a TV Bahia, que o motorista não ficou para dar socorro às vítimas por temer ser linchado. Disse também que o local não tinha sinal de telefone.

A empresa dona do caminhão diz que um problema mecânico causou o acidente. “A empresa lamenta profundamente o acidente ocorrido. Tendo o acidente ocorrido por falha mecânica, sendo que uma parte carreta se soltou, as circunstâncias ainda serão apuradas. A empresa está prestando todo apoio necessário as vítimas”, diz a nota da Eduardo Focas Advogados, que representa a Gomes Transportes.

Quem são as vítimas que morreram no acidente:

Douglas Santos Silva, 45 anos, motorista da van

Leandro Assunção Oliveira, 40 anos, motorista do ônibus

Carlos Alberto Matheus Alves, 63 anos, pediatra passageiro do ônibus

Safira dos Santos do Nascimento, 10 anos, estudante passageira do ônibus

Samiry dos Santos Nascimento, 1 ano e 5 meses, passageira do ônibus

Ana Aline dos Santos, 25 anos, passageira do ônibus e mãe de Safira e Samiry

Maria das Dores da Silva, 66 anos, passageira do ônibus

Raimunda de Souza Céu, 73 anos, professora e passageira do ônibus

Célia Barbosa da Silva, 63 anos, funcionária pública e passageira do ônibus

Luciene Alves dos Santos, 39 anos, camareira e passageira do ônibus

Fátima Maria Gomes Lima, 65 anos, passageira do ônibus

Maria do Carmo de Araújo Jatobá, 65 anos, passageira do ônibus