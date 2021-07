Vídeo mostra Rebeca Andrade ainda criança treinando por um dia com Daiane

Pouco mais de uma década separam um encontro quase casual entre Daiane dos Santos, campeã mundial de ginástica, e Rebeca Andrade, a primeira a conquistar uma medalha olímpica para a modalidade entre as mulheres.

Muito antes da atleta de Guarulhos, na Grande São Paulo, sonhar com os jogos olímpicos, com apenas 10 anos de idade, ela aparece em um vídeo, que tomou as redes sociais nesta quinta-feira (29) após a conquista da prata em Tóquio. O pequeno prodígio aparece treinando ao lado de Daiane por um dia.

“Às vezes, não conseguia fazer alguma coisa e elas estavam me ensinando”, celebrou Rebeca, com a presença de duas das precursoras do esporte no país, Daiane dos Santos e Laís Souza.

O encontro em 2009 foi inusitado porque as ginastas não treinavam em Guarulhos (o centro de Rebeca), na região metropolitana de São Paulo. É que o espaço oficial das profissionais era no clube de Pinheiros, na capital.

Após 12 anos, Rebeca chegou onde as duas por pouco não chegaram, e a coincidência emocionou alguns fãs do esporte.

