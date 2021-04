Vídeo mostrando detalhes da oficina do pai de Juliette, do BBB, viraliza; assista

Um vídeo mostrando detalhes da oficina do pai de Juliette, do BBB 21, em Campina Grande (PB) está viralizando nas redes sociais. Nas imagens, aparecem alguns detalhes do negócio de Lourival Feitosa, 62, que é apelidado carinhosamente de lixão pela sister.

A oficina aparece sem retoques, o que corrobora o apelido dado pela partitipante. “A oficina que ela diz que parece um lixão, não é não. É arrumadinha”, começa o narrador no vídeo, até se deparar com a bagunça generalizada dentro do estabelecimento: “A gente vai ter que dar uma forcinha aqui”.

Também aparece o carro de seu Lourival, um Palio antigo apelidado de coroinha. Para segurar o porta-malas aberto, ele usa um cabo de vassoura. O automóvel também está com algumas avarias, amassados e até a placa foi meio apagada para ele não ser multado por conta do estado precário.

Lourival, porém, dá de ombros e diz que o “possante” anda bem. O patriarca também mandou uma mensagem para a filhota. “O recado é que ela tem que ficar lá, né? Até o fim. Aquele povo ali que humilha ela, se levanta só para cair. É só ter Deus no coração”, avisa Lourival.

