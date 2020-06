Vídeo: motorista assusta passageiros ao bater em carro e fugir da polícia em Lauro de Freitas

Um motorista de um micro-ônibus deixou os passageiros assustados nesta quinta-feira (18), após furar um bloqueio de trânsito e fugir de policiais. O caso aconteceu por volta das 8h, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com informações do Esquadrão de Motociclista Águia, policiais militares da unidade apoiavam uma ação de fiscalização da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) em Lauro de Freitas, quando o micro-ônibus branco bateu na lateral do veículo da Semob. Em seguida, o motorista furou o bloqueio e fugiu.

Os policiais militares foram atrás do fugitivo e alcançaram o motorista na BA 099, na altura de um supermercado atacadista.

Durante a abordagem, os policiais descobriram que o homem realizava transporte clandestino e não tinha carteira de habilitação. Ele foi conduzido para a delegacia de Itinga, onde a ocorrência foi registrada.