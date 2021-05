Vídeo, tático e bolas paradas: O penúltimo treino do Vitória

O Vitória realizou nesta quarta-feira (26) o penúltimo treinamento antes da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro visita o Guarani, na sexta-feira (28), às 19h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A programação começou com exames para detecção de covid-19 e contou também com um vídeo sobre o adversário.

Em campo, o técnico Rodrigo Chagas orientou uma atividade tática organizacional ofensivo e defensivo. Depois, ele também trabalhou bolas paradas em escanteios e cobranças de faltas nas laterais da área.

Para a partida contra o Guarani, o comandante rubro-negro não poderá contar com quatro jogadores. O volante Guilherme Rend e o atacante Vico se recuperam de lesão e ficarão fora das primeiras rodadas. O meia Gabriel Santiago e o lateral direito Gabriel Inocêncio passaram por cirurgia.

O elenco do Vitória fará o último treino antes da partida contra o Bugre na manhã de quinta-feira (27), na Toca do Leão. Na sequência, a delegação viaja para São Paulo e em seguida para Campinas, local do jogo.