Vídeo: 'Um clube não vai ganhar mais ou menos se levantar bandeiras humanitárias', afirma Marcelo Carvalho

Idealizador e diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol (@observatorioracialfutebol), Marcelo Carvalho foi o convidado do programa Conexões Negras desta sexta-feira (25) e comentou sobre as dificuldades que clubes brasileiros enfrentam para pautar temas sociais, principalmente quando a fase dentro das quatro linhas é ruim.

Para o diretor, é preciso separar as coisas. Ele afirma que o futebol tem um poder de influenciar a sociedade pela facilidade de penetração que tem nos lares brasileiros e que é preciso separar o campo das pautas.

CONHEÇA O CORREIO AFRO

"Um clube não vai ganhar mais ou menos se levantar bandeiras humanitárias. Cada vez que um clube se manifesta e tem essa bandeira erguida, tem diversos torcedores que não aceitam. Mas num momento que o clube ganha e está em alta, esses torcedores não tem coragem de colocar a cara, mas estão na espreita", afirmou.

Ainda de acordo com Marcelo Carvalho, não apenas torcedores, mas também conselheiros e pessoas de oposição às direções que pautam esse tipo de conteúdo dentro dos clubes aproveitam a fase ruim para atacar ações que são benéficas tanto para o clube, quanto para a construção de um mundo mais igualitário.

"A gente precisa caminhar para um modelo em que não tenha que ter vitórias para esses projetos continuarem acontecendo. Ou que as direções, mesmo em momentos de derrota, não abandonem esses projetos", avaliou Marcelo.

Confira a íntegra da entrevista no Instagram do Jornal CORREIO (@correio24horas.) ou no vídeo abaixo.

O Conexões Negras é o programa semanal do Instagram do Jornal CORREIO, apresentado pelo repórter Vinícius Nascimento e que discute a negritude na Bahia, no Brasil e no Mundo.