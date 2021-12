Viih Tube confirma que 'foi corna': 'Um animal sem chifres é um animal indefeso'

No dia 1º de abril, dia da mentira, um pesadelo de Viih Tube virou realidade. Nesta data, quando ainda ludibriava seus colegas durante o confinamento do BBB, ela sonhou que seu à época namorado, Bruno Magri, a traía.

"Sonhei hoje que eu era corna, que o Bruno me traía com uma menina de cabelo curtinho e aí eu descobri. Eu estava aqui aqui, quando eu saí a gente foi para uma festa e ela estava, ele não conseguiu esconder de mim, ela veio e beijou ele", descreveu ela para a amiga Thaís Braz.

Pois bem. Nesta segunda-feira (13), a influencer confirmou os boatos que já circulavam na web: um dos motivos para o término do namoro dela com Bruno foi a traição. Apesar disso, a ex-BBB reforçou que o término do relacionamento de três anos foi "em paz".

No Instagram, ela contou aos seguidores que "foi corna" de forma bem humorada, mas que mantinha carinho e respeito por Bruno. Viih pediu para não fazerem comentários de ódio contra o ex-namorado.

"Sabia sim da traição, foi um dos motivos do término. Mas escolhi não expor porque não tinha necessidade. Já fui muito cancelada na internet e jamais desejaria isso para o Bruno. Mesmo sendo corna, não ia fazer isso. Término foi de boa, não teve briga, xingamento, ódio."

Após o reality show da Globo, Viih afirma que os dois estavam mudados e que a relação não era mais a mesma. A influenciadora disse que perdoou Bruno pela traição e que eles seguem na amizade.

"Não foi o único motivo, a história que contei que a gente não encaixava mais é real. Claro que a traição desencadeou isso em mim, fiquei mais triste, perdi um pouco a graça. Decidi perdoar ele e decidimos terminar. O perdão que digo é perdoar pela libertação. Me perdoei por passar por isso, perdoei ele pelo o que fez para a gente seguir bem como amigos e terminar em paz", contou.

Vivendo a fase solteira de forma plena na "Farofa da Gkay", Viih pediu para não ser informada de novos detalhes da traição. No Twitter, ela brincou: "E quem nunca foi, um dia vai! Agora vcs já sabem que sou uma piranha corna e tá tudo bem, um animal sem chifres é um animal indefeso."

"Agora está aparecendo mais coisas e eu não quero saber. Tô bem, feliz, não quero que ele seja hateado, não quero desenterrar isso. mesmo corna, peço do fundo do coração que não taquem hate nele. É algo que superamos juntos", concluiu.