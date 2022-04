Viih Tube rebate críticas após acidente de Rodrigo: 'Ele confia em mim'

Viih Tube veio à público rebater as críticas que recebeu após decidir visitar Rodrigo Mussi no hospital. Ela contou que os dois se aproximaram muito recentemente, após Rodrigo deixar o BBB 22.

"Em um momento como esse, e as pessoas me perturbando, falando que to me achando a namorada dele. Isso me preocupa, vocês não fariam isso por um amigo? Somos amigos desde que ele saiu [do BBB 22] e termos ficado foi o de menos! Nem sabem da nossa relação, sei que ele confia em mim", postou a influencer no Twitter.

Viih também agradeceu as orações que os fãs estão fazendo por Rodrigo. Mussi está internado desde quinta-feira (31) após sofrer um grave acidente de carro.

"Vindo aqui só agradecer mesmo a todos os amigos dele que me chamaram pra ajudar em qualquer coisa, ele vai ficar feliz demais com tanta gente que o ama e todas as correntes de oração que fizeram, ansiosa pra contar tudo pra ele e o quanto ele é querido por vocês".

Viih e Rodrigo ficaram durante o Lollapalooza, mas ela disse que tornaram-se amigos desde que ele saiu do confinamento.

"Pessoal, eu estou no hospital com a família do Rodrigo, não sei como pedir isso a vocês, mas Rodrigo não era uma pessoa pública há pouco tempo, a família está assustada com tudo isso, não estão acostumados. Por favor, peço de coração que respeitem a privacidade da família e apenas orem por ele", escreveu.

A influenciadora e um amigo do ex-BBB estão ajudando a controlar as redes sociais dele. "Estamos 24h com os médicos e confiem apenas no que verem lá. Mas, neste momento, é hora apenas de orar e respeitar a família, por favor", finalizou.