Vila gastronômica na Contorno será reinaugurada nessa quarta; saiba detalhes!

O projeto gastronômico Vila do Bem, comandado pelos irmãos Ricardo e Rafael Cal, da Oquei Entretenimento, voltará a funcionar a partir dessa quarta-feira (7), seguindo as medidas exigidas pela prefeitura municipal.

O espaço, localizado na Casa Cloc, na Avenida Contorno, irá abrir quarta e quinta a partir das 16h e sexta, sábado e domingo a partir do meio-dia. Por lá, o cliente poderá curtir o pôr do sol para a Baía de Todos os Santos e conferir o menu diversificado, elaborado por Mirella Ferreira.

(Foto: Bruno Larangeira/Divulgação)

(Foto: Bruno Larangeira/Divulgação)

Em conversa com o site Alô Alô Bahia, os gestores da Vila do Bem (@viladobem) destacaram que o objetivo do local é proporcionar uma experiência segura e prazerosa para todos.

“Não será permitido entrar no local sem máscara e nem levantar das mesas para circular no espaço sem as mesmas. Todos terão suas temperaturas aferidas e dispensers de álcool gel serão disponibilizados em todos os ambientes de uso coletivo”, afirmaram.



