Vila gastronômica será inaugurada na Avenida Contorno

A Oquei Entretenimento, dos irmãos Ricardo e Rafael Cal, irá inaugurar, no dia 11 de fevereiro, na Casa Cloc, localizada na Avenida Contorno, em Salvador, o novo projeto da empresa. Trata-se da Vila do Bem, que reunirá, no mesmo espaço, serviço de gastronomia, música e drinques.

“Mesmo diante dos desafios que estamos vivendo, a empresa não poderia deixar de lançar um projeto com a cara da Bahia, em pleno verão. A ideia é valorizar e trazer a gastronomia e a música como elementos de forte apelo cultural com a pegada de ‘baianidade’ e alto astro que só a capital baiana possui. Será um projeto com bastante cenografia e serviço de qualidade para agradar baianos e turistas”, garantem Ricardo e Rafael. A Vila do Bem funcionará de quinta a domingo, a partir das 16h, até 04 de abril.

Antiquário baiano é destaque em artigo da Forbes

Um dos melhores antiquários do Brasil, o de Itamar Musse, no Rio Vermelho, em Salvador, foi destaque na revista americana Forbes. No artigo, a publicação destaca que a galeria só atende com hora marcada e é especializada em arte sacra e estátuas que representam séculos da história brasileira.

“Fiquei muito feliz por ser reconhecido nesta reportagem, considerando que a Forbes é uma revista criteriosa, séria, respeitada e de grande expressividade. Acredito que à repercussão do meu trabalho eleva o patamar das antiguidades brasileiras para o mundo de uma forma muito especial, mostrando que o Brasil antigo foi muito requintado e rico culturalmente. Sempre acreditei que a arte é capaz de ultrapassar qualquer fronteira”, nos disse Itamar. “Ter meu trabalho reconhecido pela Forbes é muito gratificante, principalmente em um momento tão delicado como o que estamos vivendo”, finalizou.

Edição digital

Lançado em 2006, o livro “Basílicas e Capelinhas – Um Estudo sobre a História, Arquitetura e Arte das Igrejas de Salvador”, escrito pelo jornalista Biaggio Talento e por Helenita Monte de Hollanda, médica e pesquisadora da cultura e religiosidade populares, teve suas três primeiras edições esgotadas, ganhando agora uma edição no formato ebook. Monte de Hollanda e Talento, que são casados, vasculham há mais de 20 anos as igrejas de Salvador construídas entre os séculos 16 e 19, mostrando no livro detalhes sobre a construção de 43 delas.



A publicação destaca que igrejas barrocas e neoclássicas de Salvador, a capital do Brasil até 1763, foram erguidas graças a volumosas doações de benfeitores, que bancavam suntuosas edificações para pagarem promessas e salvarem a alma depois da morte, se livrando do que acreditavam ser o purgatório e o inferno.

Novo projeto

O empresário André Garin abriu, no início da pandemia, o Le Vin Empório e Bistrot, na Rua Minas Gerais, em Salvador. O local foca na culinária contemporânea e disponibiliza um portfólio com mais de 500 rótulos de vinhos. “Qualidade não custa caro, esse é o mote do Le Vin. A nossa proposta é a relação variedade x qualidade, com preço justo e serviço de excelência. O diferencial é a escolha de bons fornecedores, matéria prima de qualidade e diversidade para ter um cardápio completo”, garante.

Lançamento

A empresária Christianne Peleteiro inaugura, no início de março, a sua nova boutique de móveis soltos. Trata-se da Casa Tua, que ocupará o espaço da Novo Projeto, na Avenida Paulo VI. “Teremos peças e itens exclusivos escolhidos a dedo, seguindo as principais tendências do setor de decoração”, nos disse.

Novo cargo

As Empresas Pioneiras e a Rede Bahia anunciaram a contratação de Maurício Jacob como head comercial para mercado de São Paulo. O executivo assumiu o cargo, no mês passado, com a missão de comercializar soluções multiplataforma para os dois grupos de comunicação.



Ao longo da carreira, Maurício acumulou passagens pela TV Cultura, TV Bandeirantes, Vevo, Walt Disney, ESPN, Uol, Star TV e Grupo Sima.



Direto da Penha

O eixo Penha-Mar Grande, na Ilha de Itaparica, tem sido refúgio de quem procura descanso e fuga de rotina, evitando aglomerações. Durante o final de semana, estiveram por lá Isabela e Mário Dantas, Teca e Nicolau Martins, Flávia e Marcus Avena, Tereza e Maurício Stern, Lara e Ciro Soares, Flávia e Frank Abubakir, Luciana e Lucca Cavalcanti, Marcella Brandalizze e Fábio Maalouli, Tina e Zé Renato Lima, Dani Gresik e Fabio Muniz, leila e Antonio Cezar Mesquita, entre outros.