Vinhos brasileiros são destaque no Brazil Wine Challenge 2022

O Brasil brilhou na 11ª edição do Brazil Wine Challenge, concurso de vinhos realizado pela Associação Brasileira de Enologia (ABE) entre os dias 7 e 10 de junho em Bento Gonçalves (RS). Das 903 amostras de 15 nações, o país garantiu 6 das 10 medalhas Gran Ouro, 169 medalhas Ouro e 10 prata.

Os de maior pontuação entre os nacionais foram o Colheita de Inverno Late Harvest 2021, o Castellamare Chardonnay Barricas 2019, o Giuseppe Lovatel Rosé 2021, o Gazzaro Espumante Brut Branco, o Casa Pedrucci Espumante Millésime 2018 e o Settimana In Cantina Merlot 2020.

Amostras de vinícolas dos estados da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo estão na lista dos premiados. “É lindo e motivo de orgulho ver que novas regiões estão entre os destaques. O Brasil, esse continente de solos e climas, nos permite viajar pelos sentidos e fazer grandes descobertas”, comentou o presidente da ABE e do Brazil Wine Challenge, enólogo André Gasperin.

Clique aqui para ver todas as notas do Brazil Wine Challenge 2021.

Os vinhos foram avaliadas por um júri internacional formado por 74 especialistas, sendo destes 14 mulheres. Os enólogos Carlos Abarzúa, Cláudia Stefenon, Dirceu Scottá, Fernando Pettenuzzo, Gilberto Pedrucci, Luciano Vian, Ricardo Morari e Samuel Cervi tiveram o desafio de conduzir cada uma das oito mesas de jurados.

A predominância dos vinhos tranquilos

Do total de premiações (270), percebe-se que os vinhos tranquilos alcançaram mais que o dobro de medalhas que os espumantes – 197 contra 72. Sob esta ótica é importante evidenciar que, dos 185 prêmios conquistados por rótulos brasileiros, 115 foram para vinhos e 68 para espumantes.

“O Brasil não elabora apenas espumantes diferenciados, mas também vinhos tranquilos e os prêmios arrematados mundo afora comprovam esta evolução. Agora, o Brazil Wine Challenge também corroborou e é testemunha deste avanço atestado às cegas”, salienta o presidente da ABE.



NÚMEROS DO 11º BRAZIL WINE CHALLENGE

• Amostras inscritas e países – 903 de 15 países (África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bolívia, Brasil, Chile, Eslováquia, Espanha, França, Itália, México, Portugal e Uruguai)

• Júri – 74 especialistas de oito países (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Espanha, França, Portugal e Uruguai) entre enólogos, mestres, doutores, sommeliers, bioquímicos, especialistas em vinhos, engenheiros agrônomos, biotecnólogos e jornalistas especializados. Mulheres: 18.

• Tempo de degustação: 12 horas nos dias 07, 08 e 09 de junho (cerca de 300 amostras por dia)

• Medalhas conferidas: 270 (197 para vinhos, 72 para espumantes e uma para brandy), sendo 10 Gran Ouro, 249 Ouro e 11 Prata.



RANKING DE PREMIAÇÕES POR PAÍSES

Alemanha – 2 Medalhas de Ouro

Argentina – 1 Medalha Gran Ouro e 17 Ouro

Bolívia – 3 Medalhas de Ouro

Brasil – 6 Medalhas Gran Ouro, 169 Ouro e 10 Prata

Chile – 26 Medalhas de Ouro e uma Prata

Espanha – 1 Medalha de Ouro

Itália – 1 Medalha Gran Ouro e 03 Ouro

Portugal – 2 Medalhas Gran Ouro e 18 Ouro

Uruguai – 10 Medalhas de Ouro

MEDALHAS GRAN OURO

1. LIGNUM Roble Frances Malbec 2017 – MT Solutions – Argentina

2. Colheita de Inverno Late Harvest 2021 – Casa Geraldo Indústria Vitivinícola – Brasil

3. Castellamare Chardonnay Barricas 2019 – Cooperativa Vinícola São João – Brasil

4. Giuseppe Lovatel Rosé 2021 – Lovatel Indústria Vinícola – Brasil

5. Gazzaro Espumante Brut Branco – Vinícola Gazzaro – Brasil

6. Casa Pedrucci Espumante Millésime 2018 – Vinícola Pedrucci – Brasil

7. Settimana In Cantina Merlot 2020 – Vinícola Zanella – Brasil

8. Tenuta Ulisse Amaranta Montepulciano D`Abruzzo DO 2018 – Domno do Brasil Ind. e Com. De Bebidas – Itália

9. Adega de Pegões Colheita Selecionada Tinto 2016 - Cooperativa Agrícola Sto Isidro de Pegões – Portugal

10. Invulgar 2017 - Udaca - União das Adegas Cooperativas do Dão, UCRL – Portugal