Vinhos rosés que fortalecem a campanha Outubro Rosa

É um alívio quando, em meio às inúmeras campanhas de marketing envolvendo o Outubro Rosa, encontramos ações que realmente contribuem diretamente com a causa. A qual, aliás, é muito séria: a doença atinge três a cada dez pessoas no Brasil, tem aumentado entre mulheres com menos de 35 anos e pode ser facilmente tratada quando o diagnóstico é precoce.

Uma dessas campanhas significativas é da Cantu. Pelo 6º ano consecutivo, a importadora apoia a União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama (Unaccam), entidade que capacita, treina e valoriza a ação do voluntário e profissionais da saúde como agente do diagnóstico precoce do câncer de mama. Este ano, a ação consiste em colaborar com o projeto “Mamografia para todas”, através da distribuição de mamografias gratuitas.

Durante todo o mês, a cada garrafa vendida do Crios Rosé Malbec (da Susana Balbo) e do Ventisquero Reserva Carménère (Ventisquero), R$ 1 será doado para a Unaccam. Além disso acontecerão ações de conscientização com vendedores, promotores e funcionários; bem como ações digitais.

A Wine, empresa do mesmo grupo, fez uma ação direta com os participantes do Clube Wine, que este mês recebem caixas com alças rosas. A cada alça devolvida pelos clientes nos pontos de coleta nas lojas Wine, a empresa doará R$1,00 para a Unaccam para ampliar a distribuição de mamografias gratuitas.

Além disso, todas as quartas-feiras do mês, o e-commerce fará uma seleção especial de vinhos, entre eles tintos, brancos, rosés e espumantes. A cada garrafa vendida, a empresa fará uma doação no valor de R$ 1,00 para a Unaccam.

Outra empresa que se destaca é a Grand Cru, que em sua campanha ‘Outubro Rosé’ destinará parte da venda de rótulos selecionados ao Instituto Protea, ONG que oferece tratamento gratuito às mulheres com câncer de mama em situação de vulnerabilidade social.

São mais de 20 rótulos selecionados e, em compras acima de R$500 o cliente ganha um vinho Erminia Perini tanto nas lojas, quanto nos canais digitais. Entre os vinhos da campanha estão os deliciosos Chateau De Berne IGP Emotion 2020 (R$ 221,90) e o meio seco San Marzano Tramari Primitivo Salento IGP 2020 (R$ R$ 137,90).

O Instituto Protea atua em parcerias com hospitais privados filantrópicos para dar acesso rápido e de qualidade aos pacientes em vulnerabilidade social. O conselho médico da entidade é formado por alguns dos especialistas em câncer de mama mais renomados do Brasil. Para buscar outras maneiras de ajudar, acesse o site oficial.