Vinícola de R$ 50 milhões será inaugurada em Mucugê

Tombada como patrimônio nacional pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), a cidade de Mucugê, na Chapada Diamantina, vai receber um empreendimento de altíssimo nível. Trata-se de um projeto exclusivo, que contará com vinícola, hotel e um restaurante. O investimento previsto é de 50 milhões e a previsão é de que as obras sejam concluídas no segundo semestre de 2020.

“O restaurante da vinícola e o hotel terão um papel fundamental no que diz respeito a ofertar experiências aos hóspedes e visitantes, da mesma maneira como ocorre nos melhores destinos do Enoturismo no mundo”, nos disse o gestor do projeto, Fabiano Borré, que ainda completou que “os nomes ainda não foram definidos, mas já existem vinhos em produção e os mesmos, provavelmente, serão apresentados ao mercado junto com a marca e a vinícola em um lançamento único”. O projeto arquitetônico leva a assinatura de Vanja Hertcert, que é especialista em vinícolas e mercado de luxo.

Carrapeta

Já tem data e local confirmados a próxima festança de Steve Saback e Platini Benitez em Salvador. Será sexta-feira, a partir das 23h, no cerimonial Villa São José. O agito, batizado de Vem de Preto, contará com apresentações de Dubdogz, Lucas Borchardt, Alexandre Schnitman, Dubdisko e Rapha Gomes.

Filhos de peixe...

Sem deixar a afetividade de lado, marca registrada dos negócios da família, os irmãos Gabriel e Guilherme Guerra, juntamente com a Aliança Francesa, irão instalar um bistrô, em breve, no espaço do antigo Café Terasse, na Ladeira da Barra. A dupla, que ao lado dos pais comanda os elogiados Larriquerri e Larribar, no Garcia, vai reunir no mesmo local um café, um bar e uma cozinha autêntica de memória, que irá explorar um cardápio democrático com almoço executivo e programação cultural.

Destaque

O presidente da Morya Comunicação, Claudio Carvalho, acaba de assumir a presidência da Associação Brasileira de Agências de Publicidade na Bahia (Abap-BA), para o biênio 2019-2021. Ele já havia presidido a instituição entre 2001 e 2003 e seu pai, Fernando Carvalho, foi o primeiro presidente da representação baiana da entidade.

Exposição

A Paulo Darzé Galeria, no Corredor da Vitória, apresenta, no dia 16 de maio, a partir das 19h, a exposição de esculturas, painéis e objetos de Florival Oliveira. A mostra, que ficará em cartaz até 15 de junho, será composta de 40 trabalhos individuais do artista, que utiliza madeira, aço inox, alumínio plotado e MDF com jato de tinta para fazer as suas criações.

Chuva de arroz

O empresário Gabriel Fernandes Del´Isola se casa, sábado, com a influenciadora digital Alice Prado. A cerimônia será realizada na Igreja Nossa Senhora da Vitória, no Corredor da Vitória. Em seguida, ali perto, eles recebem os convidados para grande festa no Solar Cunha Guedes. A lua de mel – a melhor parte, para muitos – acontecerá entre Itália e Grécia.

Entrelinhas

*Alina Gordilho desembarcou, domingo, em Miami. Por lá, com o filho Thiago e a nora Isabel, irá realizar o circuito de compras para montar o enxoval de sua neta, filha do casal, que virá ao mundo este ano

* A Maison 263, no Caminho das Árvores, recebeu convidados, ontem, para apresentar 6 mesas decoradas por 12 profissionais do segmento de arquitetura e decoração. O evento foi em homenagem ao Dia das Mães

* Os empresários Igor Revoredo e Diego Silva inauguraram a nova unidade da Oculum, ontem, em Salvador. Localizada

no Shopping da Bahia, a loja contou com investimento de cerca de R$ 1 milhão

* Regina Weckerle pilota coquetel, hoje, na Paradoxus, na Barra