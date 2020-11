Virou meme: momentos da eleição de 2020 que a web não acreditou no que viu

Quando se trata de campanha política, a famosa expressão local “pense num absurdo, na Bahia tem precedente” pode muito bem ser estendida aos acontecimentos em território nacional. Se na campanha em Salvador o candidato Pastor Sargento Isidório (Avante) viralizou ao ser flagrado cantando 'Homenzinho Torto' em sua gravação de propaganda eleitoral, outros estados também tiveram seus representantes envolvidos em situações cômicas nesse período.

Na noite de quinta-feira (12), viralizou no Twitter um momento da candidata à Prefeitura de São Paulo, Joice Hasselmann (PSL), que no meio do debate eleitoral resolveu dar uma palhinha dos dotes vocais ao provocar o oponente Bruno Covas (PSDB) sobre o aumento do IPTU.

O #DebateNaCultura tá animado ???? pic.twitter.com/bE6eMc1iWm — Victoria. (@Amusicaeeu) November 13, 2020 pic.twitter.com/iJS8uWzwgX — Samuel Pancher (@SamPancher) November 13, 2020 A reação preocupada de Bruno durante a cantoria “Ei, Prefeito, vai tomar... vergonha” foi a cereja do bolo para o deleite dos internautas. Mas a noite passada não reservou cenas de inspiração musical apenas para Joice. O candidato à prefeitura de Porto Alegre, Rodrigo Maroni (Pros), chamou atenção na internet ao utilizar seu momento de considerações finais para homenagear os filhos dos outros candidatos, logo após dizer que “pra mim crianças são iguais a animais”. A escolha? A música tema de He-Man, famoso desenho animado dos anos 1990. Provavelmente o momento mais bizarro da história dos debates eleitorais em Porto Alegre. pic.twitter.com/IfMze3atva — O Varzeano (@ovarzeano) November 13, 2020 Não foi a primeira vez inclusive que Maroni protagonizou cenas que provocaram piadas na internet. O candidato já tinha virado meme durante um debate ao optar, durante o espaço concedido a não fazer nenhuma pergunta ao seu adversário João Derly (Republicanos), dizendo “João, fala sobre que tu quiser”. A reação de Derly ao olhar pra câmera com expressão confusa e surpresa foi o suficiente para a situação ser comparada a uma cena da série de humor americana The Office. O dabate de POA já começou igual a um ep de The Office meu deus pic.twitter.com/Ny3UpWTnAg — santanna (@g_ssantanna) October 2, 2020 Sem a espontaneidade dos debates, alguns candidatos acabaram se destacando pelas ações planejadas em campanhas eleitorais. Chamar a atenção do público da internet tem se tornado o objetivo de muitos, que se rendem até aos memes. No Twitter, um vídeo do político maranhense Jairo Madeira (PSDB) usou “o pai tá on” e “trava na beleza”. Como explicar os candidatos da minha cidade? pic.twitter.com/Ce5EbVp8Gs — turquesa (@hclbar) November 10, 2020 Já o candidato a vereador em João Pessoa, Rafa Max (PSB), não poupou doar tudo de si e virou meme ao demonstrar atuação passional durante sua propaganda eleitoral, com direito a retirada de máscara e gritos indignados. pic.twitter.com/BW9MwKvVSn — morlove (@morlockin) November 7, 2020

* Com supervisão do editor Wladmir Pinheiro