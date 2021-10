Visita de Leão a Portugal e França custa quase R$ 300 mil aos cofres públicos

O périplo de duas semanas do vice-governador João Leão (PP) por Portugal e França custará aos cofres públicos quase R$ 300 mil, aponta levantamento feito no portal de transparência do governo estadual. Do total, aproximadamente R$ 180 mil se referem ao pagamento de diárias de viagem internacional para Leão e quatro servidores que integram a comitiva do pepista na Europa - um lotado no Gabinete da Vice-Governadoria e outros três na Secretaria Estadual do Planejamento (Seplan), pasta também chefiada por ele.

Soma da mordomia

O resto será destinado a cobrir gastos no exterior. Contudo, não há detalhes sobre os tipos de despesa, como deslocamento nos dois países entre os dias 17 e 31 deste mês, passagens aéreas, hospedagem e alimentação. As duas últimas, em tese, deveriam ser cobertas com a diária. Somando os R$ 530 mil gastos com a visita do governador Rui Costa (PT) a quatro países, conforme revelado pela Satélite na quarta-feira, as duas viagens custarão mais de R$ 800 mil.

Livre na Faroeste, mas...

O relator da Operação Faroeste no Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Og Fernandes, revogou a prisão preventiva do falso cônsul Adailton Maturino, apontado pelo Ministério Público Federal (MPF) como mentor do esquema de grilagem de terras e venda de sentenças no Judiciário baiano. “Passados quatro meses do término das audiências de oitiva das testemunhas arroladas pelo MPF e pelas defesas, não há relatos de circunstâncias que indiquem a necessidade de custódia cautelar do acusado, cuja defesa técnica tem demonstrado, até o momento, postura colaborativa”, destacou Fernandes.

...Preso na Immobilis

A decisão não garante liberdade ao falso cônsul, preso no Complexo da Papuda, em Brasília, desde novembro de 2019, na primeira fase da Faroeste. Isso porque ele teve nova preventiva decretada no âmbito da Operação Immobilis, que apura a fraudes milionárias no registro de venda de imóveis. Em 17 de maio, a Justiça baiana determinou a prisão de Maturino, a pedido do Ministério Público do Estado (MP). Foi em razão deste decreto que a esposa do falso cônsul, Geciane Maturino, também ré na Immobilis, permanece na cadeia, mesmo com soltura autorizada por Og Fernandes.

Novo mapa

O ex-prefeito e presidente nacional do DEM, ACM Neto, iniciou ontem mais uma série de encontros no interior, como parte da agenda voltada a ampliar a visibilidade antes da sucessão de 2022. Dessa vez, o roteiro começou por Ibicaraí, no Sul. Logo depois, Neto seguiu para Miguel Calmon e Piritiba, ambas no Piemonte da Chapada. A viagem termina hoje, com a ida a Morro do Chapéu.

Dose dupla

Dos dez senadores mais bem avaliados pelo voto popular do Prêmio Congresso em Foco, anunciado na noite de ontem, a Bahia emplacou dois: Jaques Wagner (PT), sétimo; e Otto Alencar (PSD), décimo. Wagner foi escolhido ainda o terceiro melhor senador pelo júri especializado, formado por seis representantes de diversas áreas e 25 jornalistas políticos.