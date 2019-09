Vistoria de carros do transporte escolar começa na próxima semana

A vistoria dos transportes escolares do 2º semestre de 2019 começa nesta segunda-feira (16). Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), mais de 900 veículos passarão pelo serviço de análise na sede da Coordenadoria de Táxi e Transportes Especiais (Cotae), no Vale dos Barris.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30. O valor pago pela taxa de vistoria é de R$84,93. Quem não passar pela fiscalização até o dia 27 de setembro pagará multa de R$ 42,30 e ficará impedido de exercer a atividade.

A Semob informou que a inspeção veicular semestral é indispensável para a segurança dos estudantes e permissionários que trafegam nestes veículos e que o bom estado de conservação reduz o risco de acidentes.

A meta da Semob é vistoriar cerca de 100 veículos por dia, pela ordem do número do alvará, conforme cronograma abaixo. São observados pontos como padronização obrigatória dos veículos (conforme artigo 136 do Código de Trânsito Brasileiro), higiene, estado de conservação, condições de tráfego, controlador de velocidade (tacógrafo) medido pelo Ibametro e regularidade dos equipamentos de segurança, além da câmera de ré.

Além disso, a documentação exigida do motorista inclui cartão de identificação, carteira de identidade, comprovante de residência, licenciamento atualizado, carteira de habilitação classe D, comprovante de pagamento da taxa de vistoria, “nada consta” de multas de trânsito e selo GNV. Caso seja identificado algum problema, o permissionário tem de 10 a 30 dias para solucionar a questão e retornar à Cotae para solicitar nova vistoria. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (71) 3202-9064 e 3202-9070.

Cronograma:

16/09: Alvarás 0001 a 0100

17/09: Alvarás 0101 a 0200

18/09: Alvarás 0201 a 0300

19/09: Alvarás 0301 a 0400

20/09: Alvarás 0401 a 0500

23/09: Alvarás 0501 a 0600

24/09: Alvarás 0601 a 0700

25/09: Alvarás 0701 a 0800

26/09: Alvarás 0801 a 0900

27/09: Alvarás 0901 em diante