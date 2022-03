O corpo de Luiz Carlos da Paixão, de 75 anos, foi encontrado dentro de casa, na manhã desta quinta-feira (17), na avenida Monteiro, no bairro da Liberdade, em Salvador.

Segundo a Polícia Civil, o idoso teria sido vítima de agressão. Uma equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime do Departamento de Homicídio e Proteção Pessoa (Silc/DHPP) foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia.

Familiares da vítima serão ouvidos no DHPP, que vai apurar a autoria e motivação do crime.