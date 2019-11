Vítimas de acidente aéreo em Maraú recebem anestesia geral para troca de curativos

Os nove feridos no acidente de avião que ocorreu em Maraú, no sul da Bahia, seguem internados em estado grave. Oito dos sobreviventes estão no setor de queimados do Hospital Geral do Estado (HGE) e um foi levado para o Hospital do Subúrbio.

No jatinho estavam Eduardo Trajano Elias, Marcela Brandão Elias e Eduardo Brandão (de 6 anos e filho do casal), o ex-piloto de Stockcar Tuka Rocha, além de Maysa Mussi, esposa de Eduardo Mussi, também ocupante do avião e irmão do deputado federal licenciado Guilherme Mussi (PP-SP), Marcelo Constantino Alves, Marie Cavelan, Fernando Oliveira e Aires Napoleão Guerra, piloto do avião, que caiu nesta quinta-feira (14)

Tuka Rocha está internado no HGE (Foto: Gabriel Pedreschi/Grande Prêmio)

Todos os feridos estão em estado grave. De acordo com informações da TV Bahia, a maior parte deles está sob efeito de sedativos e alguns chegaram a precisar de anestesia geral para que a equipe médica pudesse fazer o processo de limpeza e curativos.

Um dos casos mais preocupantes é o de Maysa Mussi, 27, que não pôde ser transferida para o HGE devido ao quadro delicado de saúde. Os médicos do Hospital do Subúrbio poderão fazer a transferência apenas quando ela apresentar uma melhora e tiver condição clínica de passar por todo o processo de transporte sem riscos.

Maysa Mussi e Eduardo Mussi estão entre os sobreviventes (Foto: Instagram/Reprodução)

O bimotor Cesna Citation 550 de Prefixo PT-LTJ caiu próximo da pista de pouso do resort Kiaroa Eco-Luxury Resort, na praia de Barra Grande, distrito de Maraú, na região sul da Bahia, e é de propriedade do bilionário brasileiro José João Abdalla Filho, de 74 anos. A aeronave transportava 10 pessoas, entre elas a jornalista e relações públicas Marcela Brandão Elias, 37 anos, que não resistiu e morreu carbonizada no local.

O corpo de Marcela foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ilhéus, onde aguarda reconhecimento. Como o corpo ficou bastante deteriorado, o processo de identificação deve ocorrer através de comparação de arcada dentária. Uma dentista legal está no local e aguarda alguns documentos solicitados à família, como prontuários de dentistas, fotos que mostrem o sorriso da vítima ou laudos médicos.

Marcela era uma figura muito conhecida na alta sociedade paulistana. Segundo informações da Veja, ela era casada com Eduardo Elias, filho de Jorge Elias, um dos maiores decoradores do Brasil, e de Lucila. Marcela, que era jornalista e atuou por muitos anos como relações públicas. Ela deixa um filho de 6 anos, que também está internado.

Marcela Elias, que morreu em acidente, e seu marido Jorge, sobrevivente (Foto: Instagra,/Reprodução)

Investigação

Investigadores do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA II), ligado à Força Aérea Brasileira (FAB), realizam nesta sexta-feira (15), em Maraú, uma coleta de dados sobre o acidente aéreo.

Os oficiais, que fazem parte do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), fazem uma Ação Inicial sobre o acidente. “A ação Inicial é o começo do processo de investigação e possui o objetivo de coletar dados: fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos”, informou a FAB em comunicado ao CORREIO.

Conhecido como Juca Abdalla, o empresário é dono do banco Clássico, do Rio de Janeiro, e é considerado pela revista Forbes como o 9º homem mais rico do Brasil e o 769º do mundo. Sua fortuna é estimada em US$ 3,1 bilhões (R$ 12,9 bilhões). Juca Abdalla estava em Nova York no momento do acidente.

A investigação realizada pelo CENIPA, de acordo com a nota, “tem o objetivo de prevenir que novos acidentes com as mesmas características ocorram”, e a conclusão sobre a mesma, ainda de acordo com o comunicado, “terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade do acidente”.

Vítimas do acidente aéreo:

Aires Napoleão, piloto da aeronave

Christiano Chiaradia Alcoba Rocha (Tuka Rocha)

Eduardo Mussi

Maysa Mussi

Eduardo Trajano Telles Elias

Fernando Oliveira Silva

Marcelo Constantino

Marrie Cavelan

Menino de 6 anos

Marcela Elias (vítima fatal)