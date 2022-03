Vitor Jacaré explica suas características e celebra reencontro com Guto no Bahia

Único reforço anunciado pelo Bahia até o momento para a disputa da Série B do Brasileirão, o atacante Vitor Jacaré foi oficialmente apresentado pelo tricolor nesta sexta-feira (25).

No primeiro contato com os tricolores, o jogador de apenas 22 anos aproveitou para apresentar as suas características e garantiu que mira muitas conquistas com a camisa azul, vermelha e branca.

"Minha característica é força, velocidade, drible, finalização. Já joguei de falso 9, joguei de 10 também. Com o próprio Guto já joguei assim. Vim aqui para somar. Se Deus quiser, disputar a posição e jogar. (...) Uma disputa saudável. Quem tem a ganhar com isso é o clube. Independentemente de quem jogue, sei que vai dar o máximo dentro de campo para conquistar os triunfos", explicou.

Vitor Jacaré foi formado nas categorias de base do Fortaleza, mas ganhou destaque com a camisa do também cearense Caucaia. Antes de chegar ao Bahia, ele estava no Ceará, clube onde trabalhou com o técnico Guto Ferreira. Agora, ele celebra o reencontro com o treinador. Em 2020, os dois conquistaram a Copa do Nordeste sobre o próprio Bahia.

"Espero que seja um reencontro de vários triunfos, de conquistas, que a gente possa dar o nosso máximo, eu, o elenco, a comissão... Para que a gente possa conquistar nossos objetivos", afirmou.

Preparação

Como o Bahia foi eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano, o time só voltará a entrar em campo pela Série B. A partida de estreia, diante do Cruzeiro, será disputa no dia 8 ou 9 de abril. Até lá, o grupo segue apenas treinando no CT Evaristo de Macedo.

Para quem chegou com a temporada em andamento, a intertemporada forçada tem sido importante para conhecer os novos companheiros e pegar entrosamento.

"Acho que é importante para o atleta ter esse momento de treino, para que, quando começar a Série B, a gente esteja o melhor possível. (... ) Espero que a gente possa fazer grandes jogos. Sei que vai ser um campeonato difícil, disputado. Mas tenho certeza que o elenco vai dar o melhor para a gente brigar lá em cima, para subir para a Série A", disse Vitor Jacaré.