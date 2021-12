Vitória aceita proposta e negocia atacante Samuel ao futebol japonês

Cria das categorias de base do Vitória, o atacante Samuel vai jogar do outro lado do mundo em 2022. O rubro-negro aceitou uma oferta do futebol japonês e está em fase de realizar os trâmites burocráticos da venda do jogador.



O acerto foi confirmado pelo presidente em exercício do Vitória, Fábio Mota, durante entrevista à Rádio Sociedade, na noite desta terça-feira (28). No acordo, o time baiano vai receber 500 mil dólares (cerca de 2,8 milhões) por 51% dos direitos econômicos do atleta. A negociação estava em curso desde o fim da Série B.



"Houve uma proposta de 400 mil dólares, mas nós pedimos 600 mil por 51%. O clube japonês, depois de uma longa negociação, ofereceu 500 mil dólares. Fizemos o aceite da proposta de 500 mil dólares por 51% e agora estamos aguardando os trâmites do clube japonês. Ainda não vendemos Samuel, estamos em tratativas, se ocorrer a venda deve acontecer no próximo ano. Esse valor já entra no orçamento de 2022", explicou Fábio Mota.



Apesar de não confirmar o nome do clube japonês, o destino de Samuel será o Oita Trinita, equipe que em 2022 vai disputar a segunda divisão japonesa.



Aos 21 anos, Samuel surgiu como grande promessa na base do Vitória. Ele fez um bom primeiro semestre pelo time principal, sendo artilheiro da equipe e ajudando o Leão a chegar na fase semifinal da Copa do Nordeste.



No entanto, o centroavante não conseguiu manter o desempenho durante a Série B. Apesar de ter começado a competição como titular, ele perdeu espaço ao longo do torneio e passou a ser opção no banco de reservas.



Samuel conviveu ainda com problemas físicos e chegou a ser criticado publicamente pelo técnico Wagner Lopes. Ao todo, o garoto vestiu a camisa rubro-negra em 46 partidas e anotou nove gols em 2021.



Reforço no cofre

A venda chega em boa hora para o Vitória. Com o rebaixamento à Série C e, consequentemente, perda de receitas, o Leão tem o desafio de negociar atletas formados nas categorias de base para equilibrar as contas no próximo ano.



De acordo com a proposta orçamentária apresentada pela diretoria e aprovada pelo Conselho Deliberativo, dos R$ 29 milhões orçados, o clube projeta arrecadar pelo menos R$ 13 milhões com a venda de ativos.



Segundo Fábio Mota, é possível que outros jogadores deixem o clube no início do próximo ano. Segundo ele, um atleta em questão já recebeu proposta, mas o nome foi mantido em sigilo. Mota explicou ainda que, com a saída de Samuel, o Vitória deve ir ao mercado em busca de reforços para o ataque. Até o momento o clube já fez 14 contratações visando a próxima temporada.