Vitória acerta com o zagueiro João Victor, do Santa Cruz

Um novo reforço do Vitória chegou à Toca do Leão nesta quinta-feira (5). Trata-se do zagueiro João Victor, de 22 anos, que pertence ao Santa Cruz e será emprestado ao rubro-negro baiano até o final da Série B.

Ele vai realizar exames médicos e, se aprovado, assinará contrato com o Leão. A informação foi publicada inicialmente pelo site Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.

O contrato com o Vitória inclui opção de compra dos direitos econômicos do atleta, que foi formado nas categorias de base da equipe pernambucana. Se confirmada, esta será a 33ª contratação anunciada pelo clube para o elenco principal na temporada, sendo a 18ª pela gestão de Paulo Carneiro, eleito em 24 de abril. Além dessas, o atacante Thiaguinho, contratado pela atual diretoria inicialmente para o time de aspirantes, integra o grupo principal.

João Victor estreou no time profissional do Santa Cruz em 2018 e, em 2019, foi incorporado de vez ao elenco principal. Nessa temporada, ele fez 32 jogos e marcou um gol.

O Santa foi eliminado na primeira fase da Série C e não tem mais torneio nacional para disputar neste ano.