Vitória acerta contratação do lateral Zeca, campeão olímpico

Mais um reforço está a caminho da Toca do Leão. O Vitória acertou com o lateral-direito Zeca, de 28 anos. Segundo o presidente do clube, Fábio Mota, o campeão olímpico já assinou pré-contrato e é esperado pelo rubro-negro no início do ano que vem.

"Dia 10 de janeiro, a gente tem a última apresentação, do lateral-direito Zeca, que está contratado pelo clube. Já assinou o pré-contrato. Vai se apresentar dia 7 e, no dia 10, a gente pretende apresentar aqui', disse Mota, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (29).

Conhecido por sua versatilidade, já que é ambidestro e atua nas duas laterais, Zeca nasceu em Paranavaí, no Paraná, mas começou sua carreira no Santos.

O jogador brilhou no Peixe entre os anos de 2014 e 2017, com 137 jogos disputados e quatro gols marcados. Durante o período, acumulou convocações para a Seleção Brasileira. Nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, conquistou a medalha de ouro, sendo titular durante toda a campanha dourada.

Em 2018, foi contratado pelo Internacional, onde atuou por duas temporadas, mas não conseguiu se destacar. Pelo Colorado, participou de 56 partidas, sem gols.

Após perder espaço no time gaúcho, Zeca foi emprestado ao Bahia em 2020, em uma operação que envolveu a ida de Moisés ao Internacional. Foram 19 jogos pelo tricolor, sendo nove como titular, e um gol marcado. Deixou a equipe ao fim da temporada e rumou para o Vasco. No cruz-maltino, disputou 46 duelos e marcou um gol.

O último clube do lateral foi o Houston Dynamo, dos Estados Unidos, em 2022. No time americano, fez 21 jogos, sendo 13 como titular, e contribuiu com uma assistência.

Zeca chega para completar a única posição que ainda estava pendente no rubro-negro para 2023. Até aqui, só havia um lateral-direito, Railan, de 22 anos. Regularizado, ele deve ser o titular no primeiro jogo do Vitória na temporada, contra o Cordino, pela pré-Copa do Nordeste. A partida será no dia 5 de janeiro, no Barradão.

Além de Zeca e Railan, o pacotão de reforços do Vitória tem: os zagueiros Camutanga e Dankler, o lateral João Lucas, os meias Gegê e Diego Torres e os atacantes Nicolas Dibble, Osvaldo e Léo Gamalho.