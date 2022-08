Vitória aciona clube da Ucrânia e cobra pagamento por venda de David

O Vitória emitiu um comunicado na tarde desta terça-feira (30) anunciando que acionou, através dos seus representantes jurídicos, a equipe do Metalist, da Ucrânia, para o pagamento de uma dívida referente à transferência do atacante David.

O clube informa que encaminhou uma notificação ao Metalist, que é da cidade de Kharkiv, para que a equipe cumpra com o acordo do pagamento previsto no contrato assinado entre as duas partes em fevereiro, quando o rubro-negro oficializou a saída de David rumo ao exterior.

"Por determinação da presidência Esporte Clube Vitória, o escritório jurídico Bichara e Motta, que atua na sua representação perante à FIFA, encaminhou notificação ao FC Metalist LLC, de Kharkiv, da Ucrânia, para que seja cumprida a obrigação de quitar o valor dos direitos econômicos sobre o atleta David da Hora Conceição, consoante termo aditivo celebrado em 1º de março de 2022", diz um trecho do comunicado.

A transferência custou em torno de R$ 7,2 milhões, sendo que o Vitória receberia R$ 6 milhões e ainda tem 20% dos direitos econômicos do atleta para uma venda futura.

Em maio, David teve seu contrato rescindido com o Metalist por causa da guerra na Ucrânia, sem sequer estrear por lá. O jogador foi anunciado como reforço da equipe sub-23 do Fortaleza, onde está atualmente. Ele ainda não atuou pelo elenco principal do clube cearense.

Esse não é o primeiro problema que o Leão encontra envolvendo a venda de David para o Metalist. Em fevereiro, houve a possibilidade de cancelamento da transferência pelo fato de o time ucraniano não ter efetuado o pagamento para o Vitória. O atleta chegou a se despedir do elenco e ir até a Turquia, onde o time fazia a pré-temporada, mesmo sem a conclusão do pagamento.

No texto enviado pelo Vitória, o clube afirma que cumpriu com o seu papel durante as negociações e agora espera o mesmo do Metalist. "Do mesmo modo que adimpliu todas as providências protocolares para a efetivação da transferência do atleta junto à FIFA, [o Vitória] aguarda a reciprocidade por parte da agremiação ucraniana".

O último acordo entre as duas partes foi feito em março, quando ficou definido que o pagamento da dívida seria feito no mês de agosto, o que não ocorreu.

Confira o comunicado do Vitória na íntegra:

"Vitória aciona o Metalist da Ucrânia para receber os direitos econômicos da transferência do atleta

Por determinação da presidência Esporte Clube Vitória, o escritório jurídico Bichara e Motta, que atua na sua representação perante à FIFA, encaminhou notificação ao FC Metalist LLC, de Kharkiv, da Ucrânia, para que seja cumprida a obrigação de quitar o valor dos direitos econômicos sobre o atleta David da Hora Conceição, consoante termo aditivo celebrado em 1º de março de 2022.

O Esporte Clube Vitória, do mesmo modo que adimpliu todas as providências protocolares para a efetivação da transferência do atleta junto à FIFA, aguarda a reciprocidade por parte da agremiação ucraniana, para os devidos fins".