Vitória anuncia contratação do meia Anmerson Bolota

O Vitória anunciou nesta quarta-feira (23) a contratação do meia Anmerson Bolota, emprestado pelo Atlético Cearense. Ele treinava na Toca do Leão há cerca de duas semanas e já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF na última terça.

Isso significa dizer que o jogador está à disposição do técnico Bruno Pivetti para estrear sábado (26), contra o Oeste, pela 12ª rodada da Série B. A partida no Barradão começa às 16h30.

Chamado de Bolota no Atlético Cearense, o meia foi anunciado pelo Vitória como Anmerson Soares. Ele tem 22 anos e faz aniversário na próxima quarta-feira, dia 30.