Vitória arrecada donativos para as vítimas das chuvas; veja como ajudar

O Vitória vai arrecadar doações para ajudar as vítimas das chuvas que atingem o Sul e Extremo Sul da Bahia. Na manhã desta sexta-feira (17), o clube anunciou que receberá donativos, que serão encaminhados para as cidades, povoados e aldeias da região afetada.

Entre os itens solicitados, estão alimentos não perecíveis, itens de higiene, água mineral e roupas e calçados.

As doações poderão ser feitas no sábado (18), no estádio de Pituaçu, a partir das 17h. Às 17h30, o Vitória enfrentará o Fluminense-PI, pela final da Copa do Nordeste Sub-20. Segundo o clube, a arrecadação seguirá durante toda a partida.

As chuvas que atingiram diversas regiões da Bahia deixaram 12 mortos e, até agora, 63 municípios estão em situação de emergência. De acordo com o último boletim divulgado pelo governo do Estado, foram registrados 7.402 desabrigados, 21.564 desalojados, 276 feridos e 299.360 pessoas afetadas de alguma forma pelas enchentes.