Vitória Boulevard promove exposição fotográfica para homenagear ‘Mulheres que inspiram’

Em homenagem ao mês das mulheres, o Vitória Boulevard, localizado no Corredor da Vitória, promove uma exposição com personalidades marcantes de Salvador. Com o tema “Mulheres que inspiram”, a mostra terá fotografias de profissionais fortes e que influenciam positivamente a sociedade, como a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos; a superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), Maria Rita Pontes e a jornalista Linda Bezerra, editora-chefe do jornal Correio.

Dentre as homenageadas também estão a irmã Violeta, que acolhe, diariamente, mais de 150 pessoas em situação de vulnerabilidade social; a advogada Erica Rusch, especialista em direito ambiental; a imunologista Carla Ferner, diretora médica do IRTE Saúde; a gestora Bárbara Santos, diretora-executiva do Museu Carlos Costa Pinto; e a administradora Joana Passos, fundadora da ONG Abraço Microcefalia. A exposição foi aberta gratuitamente ao público na última quarta -feira (9) e seguirá até o dia 31 deste mês.

Ihonnara Damasceno, superintendente do Vitória Boulevard, explica que o centro comercial é gerenciado pela Ena Shopp, empresa que administra shoppings centers e que já há alguns anos vem realizando exposições para homenagear mulheres que se destacam na sua área de atuação.

“Nós buscamos alcançar diversas áreas de atuação, temos advogadas, jornalistas, pessoas com trabalho muito forte na área social e pessoas que atuam na área cultural”

A editora-chefe do Correio, Linda Bezerra, ressaltou que qualquer homenagem e celebração tem um significado de reconhecer, finalmente, que a mulher tem um papel fundamental na sociedade e que ela luta por dignidade, saúde mental, prosperidade e alegria. Segundo ela, essas homenagens são importantes porque definem e apontam que o futuro não vai mais aceitar qualquer desrespeito à mulher.

“Vai ser lindo o dia que a gente não precisar mais ser homenageada, porque seremos celebradas todos os dias e todas as horas, mas, por enquanto, as homenagens são bem-vindas, porque é preciso mostrar, lembrar e ressaltar que a gente tem sim um lugar importante na sociedade, na vida humana”

Também homenageada na exposição, a vice-prefeita Ana Paula Matos diz que é fundamental ter mulheres inspirando em posições estratégicas dentro e fora da política, em uma cadeia em que uma impulsiona a outra. “Em Salvador, a gente continua avançando na ampliação das políticas públicas, promoção da autonomia financeira, empreendedorismo feminino, fortalecendo os direitos das mulheres. Por isso, sempre reforço para as mulheres ocuparem os espaços, mostrarem o nosso valor e serem as melhores mulheres que puderem e, juntas, vamos construir uma rede de amor, empatia e proteção”, concluiu a vice-prefeita.