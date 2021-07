Vitória busca feito inédito diante do Grêmio na Copa do Brasil

Disputar duas competições ao mesmo tempo pode sobrecarregar o elenco fisicamente e dificultar a logística do calendário, mas, nesse momento da temporada, é uma boa oportunidade para o Vitória mudar a chave e buscar novo ânimo. Com desempenho ruim na Série B do Brasileiro, o Leão dá uma pausa na divisão de acesso para jogar a Copa do Brasil.

Nesta terça-feira (27), às 21h30, o rubro-negro encara o Grêmio na primeira partida das oitavas de final do torneio, no Barradão. O duelo de volta acontece no dia 3 de agosto, às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

"É uma outra competição, muito importante para o grupo, muito boa para a projeção de atletas. A gente sabe da nossa responsabilidade, da grandeza que é esse jogo, com um grande adversário. Agora é esquecer o Brasileiro da Série B e focar na Copa do Brasil", afirmou o técnico Ramon Menezes.

O Vitória vai enfrentar uma equipe gaúcha pela segunda vez nesta edição. Na terceira fase, o rubro-negro eliminou o Internacional ao vencer o segundo jogo de virada, por 3x1, no estádio Beira-Rio, justamente na estreia de Ramon sob o comando do Leão. Antes, o Leão já havia passado por Águia Negra e Rio Branco.

Ao avançar contra o Internacional, o Vitória manteve a escrita de nunca ter sido eliminado pelo colorado na Copa do Brasil. Se conseguir fazer o mesmo com o Grêmio, quebrará um tabu. O rubro-negro nunca conseguiu eliminar o tricolor gaúcho no torneio nacional.

Vitória e Grêmio já se encontraram duas vezes na competição, ambas em disputas de quartas de final, nas edições de 1994 e 1997. Nas duas ocasiões, o time tricolor avançou. No primeiro embate, o Grêmio venceu os dois jogos por 1x0. No segundo, triunfo tricolor por 2x0 e depois empate em 3x3.

Para as duas equipes, a edição deste ano é uma alternativa para melhorar a fase na temporada, já que atualmente vivem situações bem delicadas no Campeonato Brasileiro. O Vitória é o 15º colocado da Série B com os mesmos 12 pontos de quatro times que estão abaixo dele na tabela. A fase do Grêmio é ainda pior na Série A. O time gaúcho é o vice-lanterna, à frente apenas da Chapecoense.

"As duas equipes estão vivas dentro dessa competição, buscando passar de fase. Nós temos que ter em mente a mesma dificuldade que foi lá diante do Inter na minha chegada", alertou Ramon Menezes.

Para a partida, o técnico contará com o retorno do volante Pablo Siles, que não participou da derrota por 2x1 para o CSA, no último sábado, pela Série B, porque estava suspenso. Pelo mesmo motivo, o atacante Guilherme Santos também volta a ficar à disposição.

No entanto, os atacantes Wesley e Dinei estão fora. O primeiro está com uma torção no tornozelo. O segundo machucou o joelho esquerdo e ainda terá diagnóstico confirmado após exame. Também estão vetados o lateral direito Raul Prata, o volante Fernando Neto e os zagueiros Wallace e Thalisson Kelven.

Ramon não revelou as mudanças que pretende fazer no time titular. Uma das possibilidades é escalar o Vitória com Ronaldo, Cedric, Mateus Moares, Marcelo Alves e Pedrinho; João Pedro, Gabriel Bispo, Pablo Siles e Eduardo; David e Samuel.

Assim como o time baiano, o Grêmio também tem desfalques. Machucados, os atacantes Diego Souza e Douglas Costa nem viajaram, bem como Rafinha e Kannemann. O zagueiro Pedro Geromel está relacionado após desconforto no quadril, mas não tem retorno ao time confirmado.

O técnico Felipão deve mandar o Grêmio a campo com Gabriel Chapecó, Vanderson, Paulo Miranda, Ruan, Geromel (Rodrigues) e Guilherme Guedes; Fernando Henrique, Bobsin e Jean Pyerre; Alisson e Ricardinho.