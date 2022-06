Vitória começa a apresentar evolução nos números da Série C

Após um começo completamente negativo no Brasileirão da Série C, o Vitória tem apresentado bons sinais de recuperação no torneio. A mudança de postura veio, em especial, após a chegada do técnico Fabiano Soares, em substituição a Geninho. Desde a mudança no comando, o clube disputou cinco jogos na competição, venceu três deles, empatou um e acabou derrotado em uma outra oportunidade.

A melhora da equipe fica nítida, não apenas pela mudança drástica nos resultados (nos três primeiros jogos, foram três derrotas), mas também pela evolução nos números, em geral. A defesa do time baiano passou a demonstrar mais segurança, além do desempenho fora de casa, que também melhorou consideravelmente. Confira a seguir algumas estatísticas da campanha do Vitória na Série C, até aqui.

Leão melhora desempenho dentro e fora de casa

O principal ponto de evolução do Vitória após a chegada de Fabiano Soares foram os resultados, tanto dentro, quanto fora de casa. A equipe baiana, por exemplo, havia perdido os dois duelos que havia feito na competição como visitante antes da chegada do treinador. Após a contratação, no entanto, o Leão venceu uma partida e empatou outra longe de Salvador.

Já dentro de casa, apesar de ter sido onde aconteceu a única derrota desde a mudança no comando nesta Série C, o desempenho também melhorou. Foram três jogos no Barradão sob o comando de Fabiano Soares, e além do revés, o Leão venceu os outros dois embates. Na estreia do Vitória em Salvador na competição, o time havia sido derrotado pelo Floresta, por 1x0. Lembrando que no próximo domingo, 5, a equipe irá receber o Volta Redonda, na Bahia.

Defesa também tem grande evolução

Outro fator que passou por uma mudança drástica neste início de trabalho foi o desempenho do sistema defensivo. Após começar a campanha na Série C sofrendo cinco gols em três jogos, após a troca de técnico, o Vitória teve a própria meta vazada apenas uma vez, em um período de cinco partidas. É a melhor marca entre os 20 clubes da competição neste recorte do campeonato.

Apesar de ainda não ter um grande destaque, o ataque também teve uma melhora. Enquanto o time sem Fabiano Soares marcou apenas duas vezes nas três primeiras aparições no torneio, após a chegada do técnico, foram cinco tentos anotados em cinco jogos. Vale lembrar, por exemplo, do triunfo contra o Confiança, no Barradão, quando o Vitória venceu por 3x0. Ou seja, em apenas um duelo, o Leão marcou mais do que nas primeiras rodadas.

Etapa final tem sido mais movimentada

Por fim, uma outra estatística que tem chamado a atenção nos jogos do Vitória é que a equipe tem feito os primeiros tempos de muito estudo nas últimas rodadas. Diferente dos primeiros três jogos, quando ao menos uma vez a rede balançou em cada oportunidade na etapa inicial, desde que Fabiano Soares foi contratado, os duelos do Vitória tiveram apenas dois tentos nos 45 minutos iniciais (ambos na partida diante do Confiança).

Ou seja, nos outros quatro embates que o Leão disputou sob o comando do novo técnico na Série C, a primeira etapa terminou em 0x0. Uma informação que pode ser bem útil nos jogos de hoje em diante, em especial, para lucrar com apostas esportivas . Aliás, todas essas estatísticas indicam um padrão que pode ser utilizado pelos apostadores, seja para escolhas referentes ao resultado ou número de gols. Vale se atentar também nessa questão!

