Vitória completa seis meses de temporada com só quatro triunfos

Tem dia que parece noite, verão que vira inverno e proposta que na verdade é cilada. E, no caso do Vitória, tem seis meses que, na realidade, mais parecem um pesadelo.

Nesta segunda-feira, 15 de julho, o rubro-negro completa exatamente um semestre de temporada. O Leão estreou em 2019 no dia 15 de janeiro, contra o CSA, em Maceió, pela Copa do Nordeste. O placar foi de 1x1.

Aquele empate anteciparia muito do que seria o restante da temporada do clube: sem fazer jus ao seu nome. Nos últimos seis meses, o Vitória só teve quatro vitórias. Ou seja, são mais meses que vitórias.

Detalhe: três destas vitórias aconteceram pelo Campeonato Baiano: 1x0 no Vitória da Conquista, 2x1 sobre o Jacobina e 4x0 no Jequié. Este último, no dia 6 de fevereiro.

O Vitória ficou quase três meses sem vencer. Só voltou a ganhar no dia 4 de maio, já pela Série B, com um 2x1 sobre o Vila Nova. Ou seja: essa é a única vitória do Leão nos últimos cinco meses.

Este retrospecto explica o que aconteceu com o time ao longo desse semestre. Foram muitas mudanças, e em todos os setores do clube. Da presidência aos jogadores, ninguém escapou da punição.

Em campo, a mutação foi a mais constante. Ao longo do período, nada menos que 60 jogadores foram usados em partidas oficiais – uma média de 10, ou um time inteiro de linha, a cada mês (confira a lista completa à direita).

Até o momento, 31 contratações foram feitas pelo Vitória, quantidade que aumenta a cada semana. A última cara nova a chegar ao Barradão foi o volante Lucas Cândido, que veio do Atlético-MG, confirmado na última sexta.

Dos 60 utilizados, 18 já deixaram o clube. Entre eles, cinco que foram contratados em 2019: Fabrício, Gabriel Silva, Victor Ramos, Leandro Vilela e Andrigo. Jeferson, Mateus Rodrigues, Juninho, Benítez, Arroyo, Ronald, Yago, Jhemerson, Léo Ceará, Luan, Erick, Luan Ferreira e Cléber estavam em 2018.

Outros três – Thales, Edcarlos e Wesley Dias –, todos contratados neste ano, permanecem afastados. Nomes como Caíque, Cedric, Welisson, Paulo Vitor, Matheus Tenório, Hebert, Matheus Farinha e Eron têm sido usados no sub-23 do clube.

Dos 31 reforços, três ainda não jogaram e portanto não fazem parte da estatística dos 60 utilizados. São eles o zagueiro Dedé e o volante Romisson. Além, é claro, do novato Lucas Cândido.

Mais instabilidade

Três técnicos comandaram o Leão, numa média de um a cada dois meses. O ano começou com Marcelo Chamusca, mas acabou demitido em 18 de março. Três das quatro vitórias foram com ele.

Claudio Tencati chegou no dia seguinte e ficou até o dia 19 de maio, após dois meses de trabalho. Ele só venceu o Vila Nova. Osmar Loss está no cargo desde 21 de maio e ainda não ganhou.

Completando o retrospecto do semestre, além das quatro vitórias, o Leão obteve 12 empates e perdeu 12 vezes. O aproveitamento parcial é de apenas 28,5%.

Não é à toa, portanto, que o rubro-negro fracassou – ou tem fracassado – nas competições de 2019. O clube já viveu duas eliminações precoces: na primeira fase do Baiano, após derrota para o Flu de Feira, e na primeira eliminatória da Copa do Brasil, diante do Moto Club.

Na Copa do Nordeste, passou para a segunda fase sem vencer e caiu nas quartas de final ao tomar uma goleada de 4x0 do Fortaleza. Na Série B, principal objetivo da temporada, o Leão está na lanterna, com quatro pontos.

Para finalizar, a principal troca da temporada, na presidência. Saiu Ricardo David no dia 24 de abril, dia em que foi eleito Paulo Carneiro.

Todos os jogos do Leão na temporada:

Campeonato Baiano

Vitória 1x0 Vitória da Conquista

Jacobina 1x2 Vitória

Vitória 1x1 Jacuipense

Vitória 4x1 Jequié

Bahia de Feira 2x2 Vitória

Juazeirense 1x1 Vitória

Vitória 1x2 Atlético

Bahia 0x0 Vitória

Vitória 0x2 Fluminense

Copa do Nordeste

CSA 1x1 Vitória

Vitória 1x1 Moto Club

Bahia 1x1 Vitória

Vitória 1x1 Ceará

Vitória 1x3 Botafogo-PB

Confiança 2x2 Vitória

ABC 0x0 Vitória

Vitória 1x1 Náutico

Fortaleza 4x0 Vitória

Copa do Brasil

Moto Club 2x0 Vitória

Série B

Botafogo-SP 3x1 Vitória

Vitória 2x1 Vila Nova

Guarani 3x2 Vitória

Vitória 1x3 São Bento

Atlético-GO 1x1 Vitória

Vitória 0x2 Bragantino

Sport 3x1 Vitória

Oeste 3x0 Vitória

Vitória 0x1 Cuiabá

Quem já jogou em 2019:

Goleiros

Ronaldo, Caíque, João Gabriel, Lucas Arcanjo e Martín Rodríguez

Laterais

Jeferson, Matheus Rocha, Wellisson, Cedric, Mateus Rodrigues, Capa, Juninho, Benítez, Arroyo, Fabrício, Van e Chiquinho

Zagueiros

Ramon, Edcarlos, Thales, Everton Sena, Bruno Bispo, Gabriel Silva, Victor Ramos, Zé Ivaldo e Suassuna

Volantes

Léo Gomes, Rodrigo Andrade, Leandro Vilela, Wesley Dias, Hebert, Ronald, Gabriel Bispo, Dudu Vieira, Mateus Farinha, Paulo Vítor, Matheus Tenório, Marciel e Baraka

Meias

Andrigo, Yago, Jhemerson, Ruy, Nickson e Felipe Gedoz

Atacantes

Neto Baiano, Léo Ceará, Luan, Erick, Luan Ferreira, Eron, Cléber, Felipe Garcia, Ruan Levine, Caíque Souza, Anselmo Ramon, Ítalo, Matheus Augusto, Marcelo e Wesley

Não estrearam