Vitória conclui a compra do zagueiro João Victor

Terminou a novela. Depois de uma negociação arrastada, o Vitória exerceu o direito de compra dos 50% dos direitos econômicos do zagueiro João Victor, de 22 anos. O anúncio foi feito pelo Vitória, em seu site oficial. O clube afirmou que não vai revelar valores, mas o valor estipulado pela porcentagem do atleta era de R$800 mil. O clube vai pagar o montante de forma parcelada.

Segundo o clube, o acordo foi efetivado após o presidente do Santa Cruz, Constantino Novais da Silva, se reunir com os dirigentes do Vitória e acertar os detalhes da compra.

Diretor de futebol do time pernambucano, Nei Pandolfo já havia sinalizado que o desfecho nas tratativas era apenas uma questão de tempo - o que se concretizou.

No Vitória desde setembro, João Victor participou de apenas um jogo entre os profissionais: foi o último do time no ano, quando o Leão foi derrotado pelo Coritiba, por 2x1, no Barradão. Naquele duelo, o defensor entrou no lugar de Ramon aos 11 minutos do segundo tempo.

O elenco do time rubro-negro se reapresenta no próximo dia 2 de janeiro para realizar pré-temporada. A zaga do Vitória é um dos setores mais jovens do plantel disponível neste exato momento: além de João Victor, 22 anos, o clube já havia anunciado que John, de 18 anos, e Carlos, de 19, foram promovidos do sub-23 para o time principal. São eles as três opções do técnico Geninho, até então.

*com supervisão do subeditor Miro Palma