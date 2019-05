Vitória confirma contratação de Felipe Gedoz, do Athletico

O Vitória acaba de formalizar a contratação de mais dois jogadores para o decorrer da Série B: são os mais Felipe Gedoz, que chega emprestado do Athletico Paranaense. Um outro jogador do Athletico também chega: o zagueiro Zé Ivaldo, de 22 anos. O último da lista é o meia Wesley, jogador do time sub-20 do Palmeiras. Ele comemorou na última quinta-feira (17) o título da Copa do Brasil da categoria após bater o Cruzeiro nos pênaltis.



Presidente do clube, Paulo Carneiro anunciou as contratações por meia de uma rede social. Na mesma publicação, o mandatário prometeu “novidades nos próximos dias fechando o plantel para a temporada”.



Gaúcho de nascença, Felipe Gedoz nasceu na cidade de Muçum, a 115 km de Porto Alegre. O meia começou a carreira nas categorias de base do Juventude, com 11 anos, e na juventude também passou pelo Carazinho-RS e Guarani-RS.



O jogador só foi se profissionalizar no Uruguai: sua primeira passagem em um elenco principal foi no Defensor, por onde jogou entre 2012 e 2014. Depois, ele se transferiu para o Club Brugge, da Bélgica, comprado por cerca de R$ 4,5 milhões. Ficou três temporadas no clube belga, disputando 74 partidas no período e 12 gols marcados. Pelo Bugger, chegou a disputar uma edição da Liga dos Campeões da Europa.



O futebol apresentado na Bélgica, somado às partidas que disputou pelas Seleções Brasileira sub-21 e sub-23, chamaram a atenção de clubes brasileiros. Depois de muita especulação, o meia fechou com o Athletico Paranaense no início de 2017. O clube do Paraná investiu cerca de 1,5 milhões de euros, a segunda compra mais cara da história do Athletico, por 50% dos direitos econômicos do jogador e chegou em Curitiba para vestir a camisa 10.



Em campo, o desempenho não correspondeu às expectativas criadas. No Athletico, ele passou pelas mãos de Paulo Autuori, Eduardo Baptista, Fabiano Soares, Fernando Diniz e Tiago Nunes, mas não conseguiu agradar. Na última temporada, chegou a ser emprestado para o Goiás, onde disputou a Série B. Sob o comando de Ney Franco, jogou em 18 partidas e marcou quatro gols.



Velho conhecido

Menos de 24h depois de comemorar o título de campeão da Copa do Brasil sub-20, o meia Wesley começou a arrumar as malas para sua primeira chance em um time profissional. Em 2019, o meia-atacante de 20 anos também disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na ocasião, o Palmeiras foi eliminado nas oitavas de final para o time do Figueirense.

Na final do campeonato sub-20 do ano passado, Wesley protagonizou uma cena polêmica no Barradão: o Palmeiras venceu a partida contra o Vitória por 4x1. Na comemoração de um dos gols, Wesley, que é soteropolitano, comemorou o quarto gol fazendo o mesmo gesto do créu que o meia Vinícius, do Bahia, havia feito durante o Ba-Vi da confusão, em fevereiro de 2018. Assim como aconteceu entre os profissionais, a dancinha culminou uma briga generalizada entre os atletas.

Os jogadores da equipe júnior rubro-negra não gostaram da dancinha de Wesley e houve confusão. Na sequência, o campo foi invadido por torcedores, que acabaram contidos pela Polícia Militar ainda no gramado. Wesley foi expulso.



O último da lista é o zagueiro Zé Ivaldo, que chega para preencher a vaga deixada por Victor Ramos - que rescindiu com o clube na última quarta (17). O zagueiro de 22 anodfgs disputou 19 partidas na última edição do Campeonato Brasileiro. Na atual temporada, jogou o Campeonato Paranaense e uma partida da Libertadores.

Zé Ivaldo chega por empréstimo até o final do ano. O jogador foi lançado por Paulo Carneiro em 2016, quando o atual presidente do Vitória trabalhava como diretor de futebol no Athletico-PR.

*com supervisão do subeditor Ivan Dias Marques