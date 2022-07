Vitória confirma Edgard Montemor como novo diretor de futebol

Sai Rodrigo Pastana, entra Edgard Montemor, novo diretor de futebol do Vitória que será apresentado oficialmente quarta-feira (6), na Toca do Leão. O profissional tem 42 anos e estava na Ferroviária-SP até maio.

Os trabalhos dele de mais sucesso foram no ABC paulista, onde conseguiu conduzir o São Bernardo da terceira para a primeira divisão do estadual e ajudar a montar o time do Santo André às quartas de final do Paulistão 2020. Também trabalhou no Botafogo-PB.

Paulista de São Bernardo do Campo, Edgard é formado em Direito, com pós-graduação em Gestão e Marketing Esportivo e especialização em Organização Motivacional e Gestão de Pessoas.

No Vitória, a missão pode ser de curtíssimo prazo, já que a primeira fase da Série C termina no dia 13 de agosto e, restando seis rodadas, o rubro-negro atualmente está fora do G8, a zona de classificação à segunda etapa.

Se o Leão terminar entre os oito melhores colocados, a temporada se estende até pelo menos 25 de setembro, quando serão conhecidos os quatro times promovidos à Série B. A final da Série C será nos dias 1º e 8 de outubro.