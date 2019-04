Vitória consulta Palmeiras por meia que já jogou no Barcelona

Em busca de reforços para a Série B, o Vitória consultou o Palmeiras a respeito da disponibilidade do meia-atacante Vitinho, considerado uma das maiores promessas criadas pelo alviverde.

Segundo apurou o CORREIO, o Verdão deve emprestar novamente o jogador. O garoto de 21 anos, porém, tem recebido sondagens de outras equipes e o Vitória terá que entrar na disputa.

Vitinho seria um dos jogadores que o Palmeiras cederia ao Leão por empréstimo e com os salários pagos. Pelo acordo que levou o atacante Luan ao alviverde por empréstimo, o Verdão terá que ceder três atletas ao Vitória sob estas condições.

O meia-atacante começou a temporada emprestado ao São Caetano, pelo qual disputou o Campeonato Paulista. Foram dez jogos, nove como titular, e dois gols marcados. O Azulão acabou rebaixado à segunda divisão do estadual.

Vitinho estreou no time profissional do Palmeiras em 2016, aos 18 anos, quando disputou duas partidas pela Série A e duas pela Copa do Brasil.

No segundo semestre de 2017 ele foi emprestado ao Barcelona, para defender o time B do gigante catalão. Por lá, disputou 25 jogos na segunda divisão espanhola, 16 como titular, e marcou um gol.

Como o Barcelona não quis exercer o direito de compra após o empréstimo, Vitinho retornou ao Palmeiras no meio do ano passado e não recebeu mais chances na equipe.