Vitória contrata o zagueiro Maurício Ramos, da Chapecoense

O Vitória ganhou mais um reforço para a próxima temporada. Presidente do Leão, Paulo Carneiro anunciou, na noite desta quinta-feira (26), a contratação do zagueiro Maurício Ramos, de 34 anos. O defensor estava na Chapecoense e acertou vínculo com o rubro-negro por dois anos.

"Líder, experiente, vem nos ajudar na luta pelos nossos objetivos em 2020", escreveu Carneiro, em sua conta pessoal do Twitter.

Maurício Ramos chegou à Chape em julho deste ano. Ao todo, participou de 17 partidas com a camisa do time, sendo titular 12 vezes. Marcou um gol na Série A 2019 - no triunfo de 3x0 sobre o CSA, na Arena Condá, pela 37ª rodada.

O zagueiro tinha contrato com a Chapecoense até dezembro de 2020, mas seu salário estava acima do patamar estipulado pelo clube para a Série B do ano que vem. As duas partes fizeram um acordo e rescindiram o vínculo.

Maurício começou a carreira no Iraty, do Paraná, e passou por São Caetano e Coritiba até chegar no Palmeiras em 2009. Lá, fez 193 partidas e anotou oito gols. Inclusive, estava no elenco quando o time paulista ganhou a Copa do Brasil de 2012.

Em 2013, aceitou uma proposta do Sharjah, dos Emirados Árabes, e teve sua primeira experiência internacional. Passou por clubes da Turquia e do Catar e, então, voltou ao Brasil este ano.

O elenco rubro-negro se reapresenta no dia 2 de janeiro, quando começará a pré-temporada. Maurício será, até o momento, o jogador mais experiente da zaga do Vitória. Antes do anúncio do atleta, o clube tinha acertado a compra de João Victor, 22 anos, junto ao Santa Cruz, e havia promovido John, de 18 anos, e Carlos, de 19, para o time principal.

Maurício também marca a quarta contratação anunciada pelo Vitória. Os outros são o lateral esquerdo Rafael Carioca, o meia Gerson Magrão e o atacante Alisson Farias.