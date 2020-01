Vitória contrata zagueiro Gabriel Furtado, do Palmeiras

O Vitória anunciou mais uma contratação na noite desta quarta-feira (15). Trata-se de Gabriel Furtado, emprestado pelo Palmeiras até o final do ano. Ele, que atua como volante ou zagueiro, foi anunciado pelo rubro-negro para a defesa.

Gabriel tem 20 anos e estava no Getafe, da Espanha. No entanto, as poucas oportunidades na equipe europeia fizeram o jogador antecipar o fim do empréstimo, previsto para junho, e retornar ao Brasil na tentativa de ser mais utilizado.

O atleta é considerado promissor no Palmeiras, clube pelo qual chegou a estrear como profissional em 2017. Na época, pertencia ao Paraná e, no ano seguinte, foi comprado pelo time paulista, com quem tem contrato até 2022.

No ano passado, o garoto foi campeão da Copa do Brasil sub-20 com o Palmeiras e disputou o Sul-Americano da categoria com a seleção brasileira.

É na prática o segundo zagueiro contratado pelo Vitória na temporada, depois de Maurício Ramos. João Victor, que foi comprado do Santa Cruz, já estava no Leão em 2019 por empréstimo. O elenco conta ainda com Carlos e John na posição.

Se for atuar como volante, sua função de origem, terá a concorrência de Gerson Magrão, Rodrigo Andrade, Romisson e Maikon Douglas.