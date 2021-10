Vitória convoca reunião para eleição de novos membros do Conselho Fiscal

O Conselho Deliberativo do Vitória, presidido por Fábio Mota, convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para eleição de novos membros para o Conselho Fiscal do clube.

A reunião ocorrerá no próximo dia 30, às 9h, no Complexo do Barradão, e tem como objetivo elegar três vice-presidentes, três membros efetivos e três suplentes.

Atualmente, o Conselho Fiscal do Vitória tem apenas um componente, o presidente Jailson Reis. Os outros integrantes renunciaram das funções. De novembro de 2020 pra cá, seis membros deixaram o órgão.

Os membros que forem eleitos durante a reunião extraordinária vão completar o triênio que começou em abril de 2019 e termina em dezembro de 2022.