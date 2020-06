Vitória da Conquista adia abertura de bares e restaurantes para a próxima semana

A cidade de Vitória da Conquista adiou a abertura de bares e restaurantes. O funcionamento dos estabelecimentos, que estava previsto para retornar nesta segunda-feira (15), foi alterado para a próxima semana. A oficialização veio com um decreto publicado pela prefeitura do município, que revoga o antigo cronograma e muda o planejamento de flexibilização do comércio.

A decisão aconteceu no último domingo (14), durante uma reunião do Comitê de Representação Civil e Institucional, realizada com a presença do Comitê de Gestão de Crise do município e representantes das entidades da sociedade civil, como o Ministério Público do estado (MP-BA).

Com o novo decreto, a fase 2 - que foi implementada no último dia 8 e permitiu o funcionamento de salões de beleza, floriculturas e bancas de jornais - e a fase 3 - que aborda bares e restaurantes - terá intervalo de 15 dias. O protocolo para funcionamento de bares e restaurantes será divulgado na quarta-feira (17).

Assim, a terceira etapa só poderá entrar em vigor a partir do dia 22. Mas isso acontecerá caso os dados epidemiológicos de Vitória da Conquista indiquem que a contaminação do coronavírus está controlada, assim como as taxas de ocupação de leitos.

Segundo o boletim da Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) divulgado nesta segunda-feira (15), a cidade tem 359 casos confirmados de covid-19, sendo 110 ativos. No município, ocorreram ainda 20 mortes em decorrência da doença.

O novo decreto altera também a data de implementação da fase 4 do cronograma, já que esta etapa estava prevista para o dia 22. Ela envolve o funcionamento de academias de ginástica e só deve ser posta em prática no dia 6 de julho.

A prefeitura de Vitória da Conquista também mudou o funcionamento de alguns estabelecimentos que já estavam abertos. De acordo com o decreto, lojas de armarinho e tecidos funcionarão em turno oposto ao que estavam e passam a integrar o grupo dos eletrodomésticos (segunda, quarta e sexta à tarde; terça e quinta pela manhã).

Segundo a prefeitura, essa decisão foi tomada pois os fiscais verificaram que, durante o turno em que lojas de vestuários, armarinhos e calçados funcionavam, havia maior concentração de pessoas nas ruas.